Francesca Fialdini/ Pronta a sposare il fidanzato storico Milo?

Francesca Fialdini è pronta a tornare al timone del programma “Da noi…a ruota libera” confermato nel palinsesto Rai 2020-2021, ma prima di questo ritorno in tv potrebbe sposare il fidanzato storico Milo. Proprio così, la conduttrice in questi giorni è apparsa felice in vacanza a Forte dei Marmi in compagnia del compagno di sempre: Milo, odontoiatra 41enne di Lecco. L’amore tra i due prosegue a gonfie vele e c’è chi parla di un possibile matrimonio alle porte. Sarà davvero così? La coppia è stata paparazzata al mare dai fotografi del settimanale diretto da Riccardo Signoretti intenti a scambiarsi dei baci passionali al caldo sole della Toscana. La Fialdini oramai non si nasconde più, anzi la conduttrice Rai dopo aver raggiunto degli importantissimi traguardi professionali sembrerebbe sempre più intenzionata anche a realizzare il sogno del matrimonio. Del resto Francesca e Milo sono felicemente fidanzati dal 2009: tredici anni d’amore che presto potrebbe avere il lieto fine con tanto di cerimonia nuziale. Proprio la conduttrice, infatti, durante alcune interviste rilasciate alla stampa non ha fatto mistero del desiderio di maternità e di mettere su famiglia. Che sia arrivato il momento giusto? Intanto la Fialdini si prepara ad una nuova importante stagione televisiva che la vedrà ancora una volta protagonista la domenica pomeriggio con “Da noi…a ruota libera” subito dopo la “Domenica In” di Mara Venier. L’appuntamento è stato confermato dai vertici Rai visti gli ottimi risultati di ascolto che hanno permesso alla conduttrice di battere ripetutamente la “Domenica Live” di Barbara d’Urso.

Da noi a ruota libera/ Anticipazioni, ospiti 8 agosto: puntata estiva con il "meglio"

Francesca Fialdini malattia: "Sulle mie labbra fioriscono spesso gli herpes"

Non solo, Francesca Fialdini durante un’intervista rilasciata ad Ok Salute! ha parlato di una malattia con cui convive da diverso tempo. ” Sulle mie labbra fioriscono spesso gli herpes, soprattutto se le mie difese immunitarie sono già indebolite da un’influenza o da qualche altro tipo di malanno. Purtroppo, da quando ho contratto la varicella, all’età di otto anni, queste vescicole rossastre e pruriginose sono diventate il mio tallone d’Achille” – ha detto la giornalista e conduttrice che convive con questa cosa da anni. Una malattia che colpisce tantissime persone e con cui la Fialdini convive nonostante sia sempre in video. Per fortuna ad aiutarla quando si presentano questi herpes c’è la sua truccatrice che riesce con un tocco di trucco a nasconderli facendola apparire in video sempre bella e in formissima!

