Francesca Fialdini sbotta: "Messo in dubbio infortunio a Ballando con le stelle, chieste lastre! Mancanza di rispetto" Accusa choc

Ballando con le stelle, Francesca Fialdini lancia una pesante accusa: “Messo in dubbio il mio infortuno”

Durante l’intervista con Milly Carlucci nel consueto appuntamento di Ballando Segreto Francesca Fialdini ha lanciato un’accusa choc: “Qualcuno mi ha chiesto le lastre perché non crede all’infortunio“. La conduttrice è poi scese nello specifico rivelando che qualcuno, definito esecutore, mandato da qualcun altro definito mancante è arrivato a chiederle la prova dell’infortunio, ha messo in dubbio la sua parola ed il fatto che si foste fatta male, convinto che sia tutta una messa in scena per fermarsi, riposarsi un mese e poi tornare più forte e competitiva di prima.

“Abbiamo un personaggio fondamentalmente genuino che non si rende conto di avere l’arma in mano, che usa in modo molto naif, rivendicando di avere avuto il coraggio di farlo, perché altri non lo avrebbero mai fatto, ma lui sì. Quindi è anche un killer, come dire… Tutto sommato, ingenuo.” ha spiegato Francesca Fialdini commentando con sarcasmo ed ironia ma senza nascondere tutta la sua delusione il ‘fattaccio’ per poi lasciarsi andare ad una confessione particolare: “Arrivare a chiedermi le lastre, io l’ho trovato di un cheap…” Ed infine ha lanciato l’affondo: “Se siete così ossessionati per la Coppa, vuol dire che state perdendo di vista tutto il resto. E questo mi dispiace per loro”.



Francesca Fialdini sbotta a Ballando con le stelle: “Manca di rispetto”

Francesca Fialdini è stata costretta al ritiro a Ballando a causa di alcune costole rotto dopo l’infortunio al piede. “Continuo a dire a tutti che ci siamo ritirati perché lei è tutta rotta” ha ribadito Giovanni Pernice che poi ha lanciato un’altra accusa: “Quando si è fatta male al piede hanno detto: ‘tanto quella è una pappamolla, non ce la farà mai a recuperare’” Ed a questo punto Francesca Fialdini è sbottata dicendo che quella è stata la prima cosa che hanno pensato e detto anche alcuni concorrenti che poi vedendo che con il piede stava recuperando hanno messo in giro la voce che l’infortunio non era vero.

Insomma hanno messo in dubbio il suo infortunio ed ovviamente la conduttrice non ha nascosto tutta la sua amarezza: “Mi ha fatto male per la mancanza di rispetto. In quel momento andavamo bene, non avevamo bisogno di scomodare la salute: cosa ci guadagnavamo a fermarci? Però, nella testa dei più fantasiosi mi sto facendo un mese di vacanza, per rientrare bella riposata” Francesca non ha fatto nessun nome ne dato indizi e dunque la domanda resta chi è il concorrente che è arrivato a chiedere il referto medico a Francesca Fialdini perché non crede al fatto che si è fatta male?