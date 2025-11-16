Francesca Fialdini ha annunciato il suo ritiro da Ballando con le stelle 2025 in diretta: la conduttrice colpita da un nuovo infortunio

È riuscita a resistere all’infortunio al piede e a tornare in pista a Ballando con le stelle 2025, ma le brutte notizie per Francesca Fialdini non si fermano. Nel corso dell’ottava puntata, la conduttrice si è ufficialmente ritirata dalla gara. Il motivo? Un nuovo e ancor più importante infortunio. L’annuncio è arrivato nel corso del nuovo filmato che ha anticipato l’arrivo in pista della coppia: Francesca ha rivelato al suo maestro Giovanni Pernice di essersi sottoposta a nuovi controlli medici e di aver scoperto un nuovo problema.

“Il piede va bene, è in via di guarigione, ma c’è un’altra notizia: ho tre costole rotte.” ha annunciato Fialdini, specificando che si tratta di “tre fratture e anche scomposte… questo cambia tutto, ho un piede solo e tre costole fratturate”. Tuttavia ha invitati Pernice a creare comunque una coreografia perché “dobbiamo scendere in pista!”

E in pista ci sono effettivamente arrivati ma non per ballare: Francesca Fialdini ha annunciato a giuria e pubblico di Ballando con le stelle 2025 di doversi ritirare. “Il medico ce l’ha imposto, non ho altra scelta: io mi devo fermare”, ha spiegato la conduttrice. “Ha bisogno di riformare il callo osseo”, ha chiarito Milly Carlucci, mentre Francesca ha aggiunto di non volersi arrendere e di voler sfruttare il tempo a disposizione per riprendersi al meglio e tentare di tornare in pista per lo spareggio. C’è, infatti, un’ultima possibilità di vederla in pista ed è proprio in occasione dello spareggio, che potrebbe farla tornare ufficialmente in gara. Dispiaciutissima la giuria, a partire da Selvaggia Lucarelli che ha dichiarato: “Sono affranta, ma guardo il lato positivo: abbiamo una storia, Francesca ci sta appassionando con una storia di rinascita, ricaduta… non sappiamo dive andrai a finire ma c’è ancora tempo, quindi hai tempo per recuperare”, ha concluso.