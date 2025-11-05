Francesca Fialdini si ritira da Ballando con le stelle dopo l'infortunio? Come sta la conduttrice

La permanenza di Francesca Fialdini a Ballando con le stelle resta in forte dubbio, la concorrente rischia il posto nel programma di Milly Carlucci e medita il ritiro? Il problema al piede sembra persistere e questa ovviamente non è una buona notizia per la padrona di casa di Da noi a ruota libera, che si è messa in mostra sorprendendo tutti nelle prime settimane della trasmissione del primo canale.

Martina Colombari su figlio Achille Costacurta: "ADHD? Seguito un corso per aiutarlo"/ Sfogo dopo la diagnosi

Intervenuto a Ballando segreto, il ballerino Giovanni Pernice su Francesca Fialdini ha parlato così, ribadendo la volontà di proseguire il cammino su Rai nel format di Milly Carlucci. “La nostra idea è The Show Must Go On. Altri anni (la giuria) ha dato 50 (punti) ad altri per aiutare. Invece è giusto che abbiano dato lo zero”. Nonostante questo ci sono ancora degli intoppi per Francesca Fialdini, che continua a sentire male al piede, ma Milly ha voluto comunque guardare il lato pieno del bicchiere, contando sul fatto che in passato questo genere di infortuni si sono risolti con la permanenza nel programma. Vedremo come andrà a Francesca Fialdini, che comunque continua a non voler dare forfait e non è previsto che possa sventolare la bandiera rossa.

Garlasco, Grittini: "Stefanescu e Savu non hanno ragioni per mentire"/ "L'omicidio va al di là della Bozzola"

Francesca Fialdini resta in gara a Ballando con le stelle? La decisione

La storia del dancing show, come sottolineato anche da Milly Carlucci, è piena di piccoli infortuni che si sono risolti strada facendo. Per questo l’intoppo capitato a Francesca Fialdini non dovrebbe essere abbastanza per impedire alla conduttrice di Da noi a ruota libera di andare avanti nella trasmissione.

Il quarto e il quinto dito del piede di Francesca Fialdini continuano ad essere gonfi e questo resta comunque un problema irrisolto, almeno fino ad ora. Vedremo se nelle prossime ore verrà completamente riassorbito e così la conduttrice riuscirà a partecipare con serenità alla puntata in programma sabato.

Laura Pausini, chi è: altezza, peso, figli/ Cos'è successo allo zio Ettore? Tutta la verità