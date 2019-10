FRANCESCA FIALDINI/ “Sono innamorata pazza ma per me l’amore resta un mistero”

Francesca Fialdini si concede ad “Oggi” per una volta nei panni dell’intervistata e non di colei che fa le domande, come quest’anno le capita nella domenica pomeriggio di Rai Uno nel programma “Da noi…a ruota libera”. Interrogata sull’ospite dei suoi sogni, la conduttrice ne cita due: “Papa Francesco e Michelle Obama. Sarebbe un sogno sentirli parlare a ruota libera, senza sentimentalismi, senza ‘femminismi’. Come piace a me”. Nell’ammettere che la difficoltà maggiore di chi fa domande sta nell’alzare il velo dell’intervistato sulla sua vita privata, la Fialdini definisce così la propria: “Molto caotica: abito a Roma, lavoro a Torino, ho la famiglia a Massa e il mio fidanzato vive in un’altra città ancora”. Ed è proprio parlando d’amore che Francesca Fialdini racconta le cose più interessanti…

Francesca Fialdini: “Un figlio? Sposterei anche le montagne”

Cos’è l’amore per l’ex conduttrice de “La vita in diretta”? La risposta non lascia trasparire dubbi: “Un mistero. A lungo andare, i pregi della persona amata si trasformano in difetti e i difetti diventano pregi. Perché succede? Mistero. E perché due persone che non si conoscono ad un certo punto si cercano e vogliono che il sentimento che le lega sia sempre più forte? Mistero. E perché magari un bel giorno ti svegli e la persona che hai accanto non ti piace più? Mistero”. Tanti misteri che però per il momento la Fialdini è riuscita in parte a decifrare visto che si è definita “innamorata pazza” del suo fidanzato. Sull’ipotesi di diventare mamma dice:”Ho appena compiuto 40 anni e mentirei se dicessi che non ci penso. Però non si nasce mamme a tutti i costi e cercare un figlio è forzare la vita tanto quanto decidere di non averne a priori. Voglio farmi sorprendere dalla vita. A cosa rinuncerei? Il lavoro mi tiene viva, non ne farei a meno. Ma un figlio è un miracolo, sposterei pure le montagne”.

