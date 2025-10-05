Francesca Fialdini fa impazzire la giuria di Ballando con le stelle 2025: è lei la vincitrice di questa edizione? Zazzaroni si sbilancia

Dopo il primo posto conquistato in classifica alla fine della prima puntata di Ballando con le stelle 2025, Francesca Fialdini torna a ballare e a stupire la giuria. È quando accaduto durante la puntata del 4 ottobre, quando la celebre conduttrice si è messa alla prova con una coreografia allegra e scanzonata insieme al suo maestro Giovanni Pernice, ottenendo un risultato inaspettato: l’intera giuria basita per la sua bravura.

Il primo ad esprimere la sua sorpresa e gioia per l’esibizione è stato Ivan Zazzaroni, che si è sbilanciato dichiarando pubblicamente alla concorrente: “Tu diventi una candidata a vincere”. Si è detto d’accordo Fabio Canino, che si è poi dilungato in un confronto tra Francesca e Bianca Guaccero, concorrente di Pernice lo scorso anno (e oggi anche sua fidanzata).

Francesca Fialdini vincitrice di Ballando con le stelle 2025? La giuria la incorona “rivelazione”

“La grande differenza con Bianca è che lei era una scolaretta perfetta, Francesca invece è più indisciplinata e questa cosa si vede. Però in scena, questi gesti aiutano, perché la rendono divertente e divertita.”, sono state le parole di Canino. E si è detta d’accordo con loro non solo la presidente di giuria Carolyn Smith, ma anche Selvaggia Lucarelli, secondo la quale Fialdini “È la vera rivelazione di questa edizione”. Ma c’è di più, perché la forza della concorrente, secondo Lucarelli, è proprio la sua libertà sul palco e il suo fregarsene anche degli errori, “a differenza di Barbara D’Urso”, ha poi concluso, lanciando l’immancabile stoccata alla conduttrice.