Grande partenza per Francesca Fialdini a Ballando con le stelle 2025, che si becca i complimenti di Selvaggia Lucarelli e Mariotto

Francesca Fialdini ha sorpreso e non poco la giuria di Ballando con le stelle 2025. Lo ha fatto con una prima esibizione, guidata dal maestro Giovanni Pernice, al ritmo di salsa, che ha scatenato i complimenti entusiasti dei giurati. Entusiasta è stato sicuramente Ivan Zazzaroni, che dopo essersi complimentato con la bellezza della conduttrice le ha detto: “La donna è uscita tutta, mi hai veramente sorpreso perché hai ballato benissimo, e il samba è davvero l’ostacolo principale. Il fatto che Pernice abbia voluto iniziare con questo ballo è una grande dimostrazione di fiducia.”

“Non solo sei stata brava, ma eri talmente felice che ci hai portato tutti con te. Brava, veramente una sorpresa.”, ha aggiunto Fabio Canino, seguito a ruota da Carolyn Smith, che si è detta “Molto sorpresa e, veramente, sei bellissima. Quando sei entrata in pista eri molto padrona del tuo corpo.”

Selvaggia Lucarelli spiazza Francesca Fialdini a Ballando con le stelle 2025: “Sembri algida e maestrina, invece…”

Più pungente è stata Selvaggia Lucarelli, che ha mosso una ‘critica’ a Francesca Fialdini, dicendole: “Sono contenta che Francesca sia qui ma per una ragione: televisivamente parlando, secondo me lei ha sempre avuto un piccolo limiti che è quello di sembrare un po’ maestrina, algida. Bella ma sempre un po’ distaccata, però qui vedo che può uscire una Francesca più leggera, allegra e anche sensuale.” Ha confermato questa impressione anche Guillermo Mariotto, che ha chiuso la sequela di giudizi su Francesca Fialdini, dicendole: “Anche io credevo fossi algida, ma a me il tuo distacco mi eccita!”

