Francesca Fialdini/ “Vanessa Incontrada nuda: che bisogno aveva di farlo?”

Il nudo di Vanessa Incontrada sulla copertina di Vanity Fair continua ancora a fare rumore. Sono stati in tanti ad esporsi ed a dire la loro in merito alla scelta della conduttrice ed attrice di spogliarsi, questa volta letteralmente, contro il body shaming e mostrarsi per quella che è, in tutta la sua bellezza e le sue imperfezioni. A non essere stata del tutto d’accordo con la decisione della Incontrada però, è stata la conduttrice e padrona di casa del programma della domenica pomeriggio di Rai1, “Da noi a ruota libera”, Francesca Fialdini. Rispondendo ad una domanda proprio sul medesimo giornale che nei giorni scorsi ha messo in copertina Vanessa Incontrada nuda, ha commentato: “Il fatto che abbia voluto esporsi la dice lunga. Non ne aveva bisogno”. La Fialdini ha voluto ricordare quanto Vanessa sia stata superlativa con il monologo commovente durante lo show che l’ha vista in coppia con il cantante Gigi D’Alessio: “la sua interiorità è venuta fuori più della copertina”.

FRANCESCA FIALDINI COMMENTA VANESSA INCONTRADA NUDA

Francesca Fialdini ha voluto esprimere il suo punto di vista, senza peli sulla lingua, in merito alla scelta di Vanessa Incontrada di mettersi nuda su una celebre copertina e tra le pagine del medesimo settimanale ha commentato: “Perché dirci che è necessario farlo seguendo un modello di business: vuoi parlare del corpo così com’è? Allora perché posare come negli anni ’90, che bisogno hai?”. Pur non condividendo la sua scelta, ovviamente, la Fialdini ha espresso tutta la sua stima nei confronti della Incontrada: “È talmente brava e bella che quando c’è lei anche il mio gatto di ferma davanti alla tv”. Quella espressa dalla conduttrice di Rai1 è stata una opinione un po’ fuori dal coro dal momento che la cover della Incontrada ha riscosso molto successo con numerosi commenti di apprezzamento da parte di molti Vip, da Manuela Arcuri a Raffaella Fico. A non aver compreso completamente la lotta contro il body shaming messa in atto dall’attrice, è stata invece Lory Del Santo.



