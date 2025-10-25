Tutto quello che c'è da sapere su Francesca Fialdini: dalle molestie subite alla vita privata fino all'avventura a Ballando con le stelle 2025.

Francesca Fialdini è tra le protagoniste indiscusse di Ballando con le stelle 2025 dove, sin dalla prima puntata, con l’aiuto del maestro Giovanni Pernice, ha stupito tutti per la sua bravura. Settimana dopo settimana, sta provando anche a tirare fuori il lato più sensuale di sé combattendo contro quelle che sono sempre state le sue convinzioni. La Fialdini, infatti, è cresciuta con l’idea che fosse più importante essere intelligente e da ragazza ha sempre fatto fatica a mostrare la sua bellezza al punto da nascondersi sotto abiti larghi. Il suo obiettivo era non attirare l’attenzione con il suo corpo e, per un periodo è stata considerata il brutto anatroccolo.

Francesca Fialdini, però, non è solo intelligente, ma anche bellissima come sta dimostrando ballando sulla pista di Raiuno. Settimana dopo settimana sta facendo un duro lavoro su se stessa e il pubblico, finora, sta apprezzando tutto ciò che vede.

Francesca Fialdini: vita privata top secret

Con il programma “Da noi a ruota libera”, Francesca Fialdini intervista i suoi ospiti aiutandoli a raccontarsi senza filtri. Quando, però, deve parlare di sé e della propria vita privata, infatti, fa davvero fatica. In un periodo, la conduttrice ha svelato di essere fidanzata senza, tuttavia, dire il nome della persona al proprio fianco e, anche a Ballando con le stelle, non ha ancora parlato della sua vita sentimentale.

La Fialdini, tuttavia, a Ok Salute e benessere, ha svelato di soffrire di angioedema che è un gonfiore che colpisce i tessuti sottocutanei e che torna ogni volta che è stressata. Tra i racconti più forti della Fialdini c’è quello sulle molestie subite diversi anni fa. Era giovane e la paura che quella situazione potesse crearle problemi si palesò nella sua mente ma con forza e coraggio riuscì a dire no e ad allontanare quelle mani e, come ha raccontato a Vanity Fair, dopo quel no, ottenne più rispetto di prima.