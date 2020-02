FRANCESCA, FIDANZATA ACHILLE LAURO/ Esiste davvero o è soltanto una “copertura”?

Ancora mistero su Francesca, la fidanzata di Achille Lauro di cui tutti parlano da un anno a questa parte. Non si sa molto della ragazza, tranne alcune dichiarazioni a bocconi rilasciate dal noto artista romano. “Sono fidanzato da tanti anni. L’amore è il motore delle cose, è d’ispirazione. I grandi poeti della storia lo insegnano”, ha detto infatti a Domenica In pochi mesi fa. Il primo a pubblicare le foto di Francesca è stato però il settimanale Spy già l’anno scorso, quando il rapper è stato paparazzato con la fidanzata. Peccato che in quell’occasione non si trattasse di Francesca, ma di un’altra persona. “Io e la mia sorellastra paparazzati come se fossimo una coppia”, ha chiarito infatti l’artista sui social, subito dopo aver visto l’articolo. Mentre Francesca rimane avvolta in un alone di mistero destinato a non svanire, i fan si sono chiesti a lungo se in realtà la fantomatica ragazza non fosse una copertura per nascondere il vero amore di Achille Lauro: Boss Doms. Che i due siano legati da una profonda amicizia è indubbio, ma addirittura un amore? Merito anche di un bacio sulle labbra che i due artisti hanno pubblicato tempo fa, l’ennesima provocazione dei due amici. “Siamo partiti da una cantina umida piena di muffa e adesso ci baciamo in bocca davanti a tutta Italia. Love you cuoricino”, ha scritto all’epoca sui social.

CHI È FRANCESCA, FIDANZATA ACHILLE LAURO

La fidanzata di Achille Lauro si chiama Francesca: questo l’unico dato che abbiamo a disposizione, almeno per adesso. Anche se a dirla tutta il nome di questa ragazza del mistero non è mai stato confermato dal diretto interessato. Si tratta invece di una voce diffusa da alcune fonti, bene informate. Visto che l’anno scorso la foto che è stata attribuita a Francesca era in realtà della sorellastra del rapper, non è escluso che il nome della fidanzata di Achille sia un altro. Del resto Lauro ha sempre fatto molta attenzione a non mostrare nulla della propria vita privata, preferendo mettere al centro dei suoi interventi social la sua attività da artista. Spesso contestata, ma in grado di far discutere giornali e ammiratori. Oggi, martedì 4 febbraio, Achille Lauro sarà presente al Festival di Sanremo 2020: farà qualche accenno a quest’ondata di interesse che, ancora una volta, colpisce la sua vita amorosa? Oppure saremo destinati a rimanere ancora avvolti nel buio?

