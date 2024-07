Prosegue a gonfie vele la storia d’amore tra Achille Lauro e la fidanzata Francesca di cui si conoscono davvero pochissime informazione. Ribelle, trasformista e anticonformista sul palcoscenico, Achille Lauro nella vita privata e sentimentale è un uomo molto discreto e riservato che preferisce stare ben lontano dall’occhio indiscreto e curioso del gossip. Nonostante ciò la sua vita privata è finita in pasta a diversi settimanali quando è stato paparazzato con la fidanzata Francesca intenti a trascorrere qualche giornate di sole e relax a Fregene. I due sono stati immortalati insieme, mano nella mano, intenti a scambiarsi sguardi complici ed attenzioni che hanno sciolto qualsiasi dubbio sulla loro relazione.

Non solo, lo stesso Achille Lauro ospite di Mara Venier a Domenica In si è sbottonato parlando della sua vita privata e rivelando: “sono fidanzato da tanti anni. L’amore è il motore di molte cose, è d’ispirazione. I grandi poeti della storia lo insegnano”.

Francesca ed Achille Lauro: una storia d’amore che dura da più di 5 anni

Una relazione lunga ed importante quella tra Francesca ed Achille Lauro che sono legati da più di 5 anni, anche se hanno preferito sempre viversi lontano dal clamore mediatico. Del resto proprio l’artista da Mara Venier ha dichiarato: “in realtà io nascondo bene la mia vita privata. L’amore e la stabilità sono importantissimi. Io sono problematico per le ragazze perché non ho neanche la mia vita in mano, figuriamoci la vita di coppia”. Una scelta comprensibile quella di Lauro che nelle sue canzoni non parla spesso d’amore, ma quando lo fa lascia il segno.

Del resto l’amore cambia e si trasforma e proprio il cantante parlando della sua relazione ha confessato: “stare insieme non è semplice: si cresce, si cambia e non è detto che se stai 10 anni con una persona rimanga la stessa che hai conosciuto“. Ma chi è Francesca? Al momento non sappiamo dirvi di più sulla fidanzata di Achille Lauro.