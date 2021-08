Francesca, fidanzata Achille Lauro/ Il trapper: “sono fidanzato da tanti anni”

Francesca è la fidanzata di Achille Lauro, il trapper di successo che negli ultimi due anni ha infranto ogni record con le hit “Rolls Royce” e “Me ne frego” presentate entrambe sul palcoscenico del Festival della Canzone Italiana di Sanremo. Un’ascesa nel mondo della musica italiana inarrestabile quella del trapper che quest’anno ha incantato, critica e pubblico, con le sue performance – quadri durante la 71esima edizione del Festival di Sanremo. Il trapper veronese è tra gli artisti più amati e discussi degli ultimi anni; le sue canzoni scalano i vertici delle classifiche e in tanti hanno cominciato a cercare curiosità anche sulla sua vita privata e sentimentale. Anticonformista, ribelle ed esagerato su di un palcoscenico, Lauro nella vita di tutti i giorni è una persona molto discreta e riservata che tende a sbottonarsi davvero poco su quello che lo riguarda. Parlando proprio della sua vita privata, Lauro sarebbe fidanzato da diversi anni con Francesca, una misteriosa ragazza mora di cui si conoscono davvero pochissime informazioni.

Enrico Brignano/ "Gigi Proietti come un padre, quando morì il mio mi disse che.."

Achille Lauro fidanzata: è davvero Francesca oppure no?

A paparazzare Achille Lauro e la fidanzata Francesca è stato il settimanale Spy (come da foto) che mostra Achille Lauro abbracciato ad una sorridente ragazza mora che per tutti è la fidanzata. Proprio l’artista, ospite di Mara Venier a Domenica In, ha confermato di essere felicemente innamorato, ma non ha fatto il nome della fortunata. “Sono fidanzato da tanti anni. L’amore è il motore di molte cose, è d’ispirazione. I grandi poeti della storia lo insegnano” ha detto Lauro che però quando ha visto le foto pubblicate sul settimanale ha replicato con una sonora risata smentendo che quella fosse la sua ragazza. Allora viene da domandarsi: Lauro è davvero fidanzato oppure no? E nel caso possibile che abbia mentito sull’identità della sorridente mora per non accendere il gossip sul suo amore? Il mistero rimane!

LEGGI ANCHE:

Domenica In, il meglio/ Ospiti: Brignano commovente, Orietta Berti e Lauro (1 agosto)Little Tony/ Il ricordo della figlia Cristiana Ciacci: “Abbiamo avuto divergenze ma…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA