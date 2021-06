Francesca, fidanzata Achille Lauro/ Il trapper: “sono fidanzato da tanti anni”

Francesca è la fidanzata di Achille Lauro, il rapper protagonista di Sanremo 2021. Un grande amore quello che lega i due da circa tre anni. In tantissimi si fanno domande sulla vita privata del cantante che, nel corso degli ultimi due anni, è diventato uno dei protagonisti assoluti della scena musicale ed artistica del nostro paese. Sulla sua vita privata si è scritto e detto di tutto, ma è stato proprio Lauro a mettere i puntini sulle “i” durante un’intervista rilasciata alla zia Mara Venier a Domenica In.

Achille Lauro/ Dal nuovo singolo alla partecipazione a Celebrity Hunted 2

Achille Lauro non si è tirato indietro nel parlare della sua vita privata rivelando a sorpresa di essere follemente innamorato della sua Francesca. “Sono fidanzato da tanti anni. L’amore è il motore di molte cose, è d’ispirazione. I grandi poeti della storia lo insegnano” – ha detto il trapper – cantante confermando così non solo di essere fidanzato, ma anche innamorato.

MILLE: CODACONS VS ORIETTA BERTI, FEDEZ E ACHILLE LAURO/ Replica: Ferragni avvocato..

Achille Lauro e la fidanzata Francesca: insieme da 3 anni

Di Francesca, la fidanzata di Achille Lauro si conosce davvero poco: sui social, infatti, non ci sono foto né qualcosa che possa ricondurre alla loro relazione. Una scelta condivisibile visto che il cantante è da sempre al centro del gossip per le sue esibizioni e per i suoi look eccentrici. A paparazzarli in atteggiamenti intimi ci è riuscito il settimanale Chi di Alfonso Signorini che li ha sorpresi al mare intenti a scambiarsi qualche bacio e qualche tenera effusione.

Le foto, scattate un pò di tempo fa, hanno solo confermato che Achille Lauro è davvero fidanzato e salvo sorprese la bella ragazza al suo fianco è proprio la “famosa” Francesca. Sulla loro relazione si conosce davvero poco, anche se indiscrezioni parlano di un rapporto nato circa 3 anni fa. Un amore che smentisce categoricamente le voci di una presunta relazione tra Achille Lauro e Boss Doms.

Achille Lauro, overall deal con Amazon Prime Video/ Celebrity Hunted è solo l'inizio

© RIPRODUZIONE RISERVATA