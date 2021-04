Francesca, fidanzata Achille Lauro/ “L’amore è il motore di molte cose…”

Della carriera di Achille Lauro si conosce ogni dettaglio, ma la sua vita privata continua a restare top secret. L’artista che oggi è tra gli ospiti della seconda puntata di Felicissima sera, lo show di Pio e Amedeo in onda in prima serata su canale 5, protegge la propria vita privata da gossip e pettegolezzi. Nessuna foto sui social e pochissime paparazzate per Achille Lauro che preferisce far parlare di sè per la propria arte. Eppure, nella vita di Lauro De Marinis, questo il vero nome di Achille, da tanti anni c’è una fidanzata. La fortunata ragazza con cui Lauro è fidanzato da molto tempo si chiama Francesca e condividerebbe con lui anche l’amore per i tatuaggi. Di Francesca, però, non si sa assolutamente nulla.

FRANCESCA E ACHILLE LAURO: UN AMORE RISERVATO

Sfacciato sul palco, ma estremamente riservato. Achille Lauro fa fatica a parlare della propria vita privata e gli unici dettagli che si conoscono della sua storia d’amore con Francesca sono quelli che lui stesso ha raccontato in un’intervista rilasciata ai microfoni dell’amica Mara Venier quando è stato ospite di Domenica In. “Sono fidanzato da tanti anni. L’amore è il motore di molte cose, è d’ispirazione. I grandi poeti della storia lo insegnano”. Sempre ai microfoni di Mara Venier, nel 2019, aveva confessato di vivere da solo. Sarà cambiato qualcosa nel frattempo? Il mistero intorno alla vita privata di Lauro continua. L’artista è sempre più concentrato sulla propria carriera anche se, nel salotto di Pio e Amedeo, questa sera, potrebbe lasciarsi andare a dichiarazioni più private. I due comici pugliesi riusciranno, dunque, a fargli parlare d’amore?

