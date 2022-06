Francesca, fidanzata Achille Lauro/ Lui: “Amore motore di tante cose”

Francesca, fidanzata di Achille Lauro: un amore lontano dai riflettori

Si chiama Francesca la fidanzata del celebre cantante Achille Lauro. Benché quest’ultimo sia molto appariscente ed esuberante sul palco, per quanto riguarda la vita privata appare decisamente più abbottonato e riservato. Al punto che in tanti non sapevano che l’artista fosse legato a diverso tempo ad una ragazza di nome Francesca, di cui è follemente innamorato. “Sono fidanzato da tanti anni. L’amore è il motore di molte cose, è d’ispirazione. I grandi poeti della storia lo insegnano”, ha raccontato non molto tempo fa Achille Lauro nel salotto di Mara Venier, confessando di essere impegnato e innamorato più che mai. Nonostante queste dichiarazioni, la storia d’amore con Francesca continua a rimanere nel mistero.

Achille Lauro: "Da adolescente creai banda di spacciatori"/ "Così diventai ricco"

Achille Lauro e Francesca: “L’amore è una cosa importante”

“L’amore per me è una cosa molto importante. In realtà io nascondo bene la mia vita privata. L’amore e la stabilità sono importantissimi. Io sono problematico per le ragazze perché non ho neanche la mia vita in mano, figuriamoci la vita di coppia”, ha ammesso il cantante 31enne, dalle cui dichiarazioni emerge un chiaro sentimento nei confronti della sua Francesca. Tra i due, a quanto pare, sembra esserci un legame davvero solido e genuino, anche se lei continua a rimanere per scelta alla larga dai riflettori. Non sappiamo dunque cosa faccia nella vita di tutti i giorni e quale siano le sue passioni, eccetto ovviamente i tanti tatuaggi che condivide in gran numero con la sua dolce metà, Achille Lauro.

LEGGI ANCHE:

Striscia la Notizia vs Achille Lauro/ "Bluff, col toro meccanico ha copiato Madonna"Eurovision 2022, Achille Lauro eliminato/ Cristiano Malgioglio insorge: "Non ci sto!"

© RIPRODUZIONE RISERVATA