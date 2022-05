Francesca, fidanzata Achille Lauro/ Quella volta in spiaggia, pizzicati mentre…

Francesca è la fidanzata del celebre cantante Achille Lauro. Pur essendo molto popolare, l’artista è sempre stato piuttosto abbottonato sulla sua vita privata, rivelando poco o nulla sul suo status sentimentale. In ogni caso pare che sia fidanzato da diverso tempo con una ragazza di nome Francesca. Su di lei non si hanno molte informazioni perché entrambi hanno deciso di tenere la loro storia al riparo dai riflettori del gossip e alla larga dai pettegolezzi.

Sbirciando in rete emerge che la dolce metà di Achille Lauro non è nota al mondo dello spettacolo e che conduce una vita piuttosto tranquilla. L’unica volta in cui i due sono stati pizzicati insieme, in atteggiamenti piuttosto dolci ed inequivocabili, risale al compleanno del rapper.

Achille Lauro e la sua fidanzata Francesca, quella volta in spiaggia a Sabaudia…

In quell’occasione Achille Lauro aveva deciso di festeggiare il suo compleanno a Sabaudia e proprio lì fu “beccato” dai paparazzi insieme a colei che sarebbe appunto la “misteriosa fidanzata” Francesca. In seguito, nel corso di un’intervista rilasciata a Domenica In da Mara Venier, il cantante aveva ammesso di essere impegnato da parecchio tempo. “Sono fidanzato da tanti anni. L’amore è il motore di molte cose, è d’ispirazione. I grandi poeti della storia lo insegnano”, aveva raccontato.

Peccato che di questa grande storia d’amore non vi sia traccia, almeno sui social. Achille Lauro ha scelto di condividere solo scatti che riguardano la sua vita professionale e artistica. Nulla, nemmeno una foto, per quanto riguarda la relazione con la sua dolce metà.

