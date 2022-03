Francesca, fidanzata di Achille Lauro/ Lui: “sono fidanzato da tanti anni”

Francesca è la misteriosa fidanzata di Achille Lauro, il trapper che sui social condivide pochissimo della sua vita privata e sentimentale. Della loro storia d’amore, infatti, si sa poco e nulla visto che il cantante non ama rivelare nulla del suo privato. Le uniche foto che girano su loro due sono state quelle pubblicate dal settimanale Chi che li ha sorpresi tempo fa insieme e felici intenti a festeggiare il compleanno del trapper sulle spiagge di Sabaudia. Achille Lauro in pochissime occasioni ha parlato del suo privato ed una di questa è stata quando è stato ospite da Mara Venier a Domenica In dove ha confessato: “sono fidanzato da tanti anni. L’amore è il motore di molte cose, è d’ispirazione. I grandi poeti della storia lo insegnano”.

Della sua dolce metà non è dato sapere di più. I due sono stati paparazzati una sola volta insieme e da allora non si sono più visti.

Achille Lauro e la fidanzata Francesca: un amore lontano dai riflettori

Achille Lauro e Francesca sono una coppia e non hanno bisogno di mostrarlo ai quattro venti. Il trapper di “Domenica” non ha mai fatto mistero di essere felicemente fidanzato. “Sono fidanzato da tanti anni. L’amore è il motore di tante cose, è ispirazione. I grandi poeti lo insegnano” – ha raccontato alla zia Mara Venier sottolineando quanto l’amore sia importante e fondamentale nella sua vita.

“L’amore per me è una cosa molto importante. In realtà io nascondo molto bene la mia vita privata. L’amore e la stabilità sono importantissimi: io sono problematico per le ragazze perché non ho neanche la mia vita in mano, figuriamoci la vita di coppia” – ha precisato Achille Lauro che però non ha menzionato la dolce compagna a cui è legato da tantissimi anni. Un amore che i due vogliono vivere lontano dal clamore mediatico e dalle luci dello spettacolo.

