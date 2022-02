Francesca, fidanzata di Achille Lauro/ Mistero, chi è? “Stiamo assieme da anni ma…”

Ventiquattresima puntata stagionale di “Domenica In” e nello studio del talk show del pomeriggio di Rai 1 continua il ‘fallout’ sanremese con una nuova infornata di ospiti reduci dal Festival: questo pomeriggio nel salotto tv di zia Mara Venier sarà infatti di scena nientemeno che Achille Lauro, uno dei beniamini della padrona di casa che non a caso ha scelto pure il brano festivaliero dell’artista veneto come nuova sigla di questa versione 2022 di “Domenica In”.

E con l’ospitata del 31enne Lauro De Marinis, momento clou dell’appuntamento odierno, i riflettori si accenderanno pure sulla vita privata del poliedrico e istrionico artista veronese che, nel corso degli anni, è riuscito sempre a mantenere un certo riserbo sulla propria vita privata: anche se è stato proprio negli studi del rotocalco domenicale condotto dalla Venier che Lauro aveva una volta confermato di essere fidanzato ma anche di voler tenere al riparo da occhi indiscreti la sua love story. Ma cosa sappiamo della vita sentimentale dell’ex partner di Boss Doms e di questa misteriosa “Francesca” che da qualche anno fa coppia fissa con lui? Scopriamolo di seguito.

CHI E’ FRANCESCA, LA MISTERIOSA FIDANZATA DI ACHILLE LAURO?

Come accennato, il diretto interessato è molto attento a tenere la propria vita privata al riparo da paparazzi e occhi indiscreti, mostrando a livello personale un aspetto molto lontano dall’immagine pubblica spesso disinibita e provocatoria. La sua compagna si chiama Francesca e sulla sua età circolano diverse ipotesi anche se nessuno al momento pare sapere quale sia l’età esatta della ragazza: in una delle rarissime occasioni in cui la coppia è stata ‘beccata’ da dei fotografi era in occasione di uno dei compleanni di Lauro, festeggiati in quel delle spiagge di Sabaudia. A dire il vero la misteriosa donna delle foto non è sicuro che sia la “Francesca” di cui parliamo ma gli atteggiamenti intimi e di complicità hanno fatto supporre di sì ai più.

“Sono fidanzato oramai da tanti anni: l’amore è il motore di molte cose, è una ispirazione” ha detto una volta il 31enne che, più di recente, di fronte a un presunto scoop del magazine “Spy” che affermava di aver paparazzato finalmente la fidanzata di Lauro, ha replicato in modo ironico e un po’ beffardo che la tizia delle foto era in realtà la sua “sorellastra”. Al di là di quale sia la verità, quello che è certo è che il loro è un rapporto molto forte e nato diversi anni fa: e forse per vezzo forse per reale convinzione, l’artista oggi vuole continuare a preservarlo, finché sarà possibile, dall’occhio pervasivo del grande fratello 3.0 che era arrivato anche a insinuare che, in realtà, il vero amore era quello tenuto segreto con l’ex sodale Boss Doms.

