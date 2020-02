Francesca, fidanzata Massimo Ciavarro: chi è?/ Mistero su identità: “Mi ha cambiato”

L’attore capitolino Massimo Ciavarro sarà protagonista questo pomeriggio nel consueto salotto pomeridiano del sabato di “Verissimo” e inevitabilmente i riflettori si accenderanno anche sulla sua vita sentimentale: dove, a dire il vero, vige il riserbo più assoluto dato che il 62enne padre di Paolo e che in passato è stato sposato con Eleonora Giorgi ha una compagna sul cui conto però da molto tempo si sa davvero poco e anche i più incalliti segugi sguinzagliati da siti di gossip e magazine rosa hanno trovato poco. Di certo però si sa che la fidanzata di Massimo Ciavarro si chiama Francesca e che sicuramente sta con lei da almeno tre anni dato che i primi rumors e indiscrezioni sono cominciati nel corso del 2016, prima che il diretto interessato cominciasse a sbottonarsi sulla questione e ammettesse di avere una relazione. “La mia compagna però non fa parte del mondo dello spettacolo, posso solo dire che siamo legati da un anno e mezzo e ne sono molto felice” si era limitato a dire l’attore romano in una intervista concessa al settimanale “Di Più Tv” senza aggiungere molto altro e nemmeno rivelare il cognome.

MASSIMO CIAVARRO, CHI E’ LA MISTERIOSA FIDANZATA FRANCESCA?

Ma dunque chi è questa misteriosa Francesca di cui Massimo Ciavarro potrebbe parlare questo pomeriggio con Silvia Toffanin nel corso della sua ospitata nel talk show di Canale 5? Se della donna conosciuta alla soglia dei 60 anni non si conosce molto, bisogna attenersi alle poche cose dette sul suo conto dall’attore e mai come in questo caso l’età è un dettaglio non trascurabile: infatti come ha avuto modo di dire lo stesso Ciavarro, dopo la lunga relazione con la Giorgi, è forse solo con l’attuale compagna che ha trovato una stabilità sentimentale che ha cambiato la sua vita. Infatti l’incontro è avvenuto poco prima che Massimo spegnesse le candeline di quella che è un’età importante e in cui molti altri uomini oramai vivono da tempo relazione consolidate: per lui la svolta è arrivata invece solo tre anni fa e come aveva raccontato: “Ho trovato l’amore dopo i 58 anni: prima avevo sempre avuto difficoltà a dimostrare i miei sentimenti” aveva detto Ciavarro, rivelando che ora non prova più sentimenti con le azioni, “anche se erano grandi e forti”, ma anche con un semplice “ti amo”. E pare inoltre che la donna che a suo dire l’ha cambiato in maniera profonda piaccia pure a suo figlio Paolo che dunque ha a suo modo ‘benedetto’ l’unione di papà Massimo. In attesa di capire, parafrasando Lucio Battisti, chi è la sua fidanzata se “non è Francesca”.

