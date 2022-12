Francesca, figlia Roberto Vecchioni/ “Paura di fare coming out con lui, ma disse…”

Francesca Vecchioni: il coming out con il padre Roberto

Francesca, figlia del cantautore Roberto Vecchioni, ha raccontato sulle pagine del Corriere della Sera del suo coming out e della paura di dirlo ai suoi genitori, sopratutto a suo padre. “A dire la verità non avevo nessuna intenzione di fare coming out con mio padre, perché avevo paura della sua reazione. È stato lui che è venuto a chiedermi”, ha detto Francesca Vecchioni, 47 anni, presidente della Fondazione Diversity, che promuove la cultura dell’inclusione nei media, nelle aziende e nella società. Sono passati trent’anni da quel giorno, ma Francesca ricorda ogni dettaglio: “Era maggio, io ero appena uscita dall’adolescenza. Mi chiese se frequentavo qualcuno: mi rovesciai addosso il succo che stavo bevendo. Fino ad allora non avevo detto nulla della mia vita sentimentale: non volevo mentire e quindi omettevo”. Alla domanda diretta del padre, lei disse che “era complicato“.

Alle parole della figlia Roberto Vecchioni “si allarmò subito: “Perché non me lo vuoi dire, cosa c’è che non va? È un drogato, un poco di buono?! Non sarà mica in galera, vero?”. Era troppo, non potevo non dirglielo: “È che non sto con un uomo, papà, sto con una donna!”. Rimase un attimo in silenzio. Poi mi disse: “Ma vaff… mi hai fatto spaventare… Non sapevo più cosa pensare! Ma non me lo potevi dire subito?!”…”. Anche la madre Irene Bozzi (prima moglie di Roberto Vecchioni) è stata molto accogliente. Ricordando il suo coming out Francesca Vecchioni ha detto: “Si ha sempre paura di fare coming out: dipende dalle aspettative che credi che i tuoi genitori abbiano su di te. Ma le aspettative sono plasmate dalla società e quindi siamo noi stessi responsabili di questa cosa: la politica, i media e ognuno di noi”. Oggi Francesca è madre di due gemelle, che hanno dieci anni, avute con la sua ex compagna Alessandra Brogno.

