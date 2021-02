Francesca Fioretti e Aleksandar Kolarov fidanzati/ Dopo la scomparsa di Astori…

Sono passati quasi tre anni da quel terribile 4 marzo 2018 che mise fine alla vita di Davide Astori ed oggi, la compagna Francesca Fioretti, pare abbia ritrovato la felicità. Il settimanale Chi, nel numero in edicola dal 3 febbraio, pubblica le immagini di Francesca insieme ad Aleksandar Kolarov, campione serbo dell’Inter con cui vivrebbe un sentimento. Un rapporto coltivato con discrezione, ma che avrebbe donato nuovamente alla Fioretti serenità come si legge sulle pagine del magazine diretto da Alfonso Signorini. Dopo la scomprsa di Davide Astori, Francesca Fioretti avrebbe scelto di trasferirsi a Milano insieme a sua figlia Vittoria che, tra poco, spegnerà cinque candeline. Proprio a Milano avrebbe conosciuto Kolarov, uomo discreto e riservato esattamente come la Fioretti che, negli ultimi tre anni ha dedicato la sua vita a Vittoria camminando lungo la strada del silenzio.

Francesca Fioretti e Aleksandar Kolarov insieme a Milano

Francesca Fioretti e Aleksandar Kolarov, discreti e lontani dal mondo dello show business, vivono un sentimento discreto, tranquilli e che rende sereni entramdi. Il settimanale Chi pubblica le foto di un bacio che i due si sarebbero scambiati alla stazione di Milano. Nelle immagini, Kolarov accompagna la Fioretti che, nelle foto pubblicate dal magazine diretto da Alfonso Signorini, si mantiene in forma e in equilibrio con lo sport. Schiva, riservata e totalmente dedita alla sua bambina, passo dopo passo, la Fioretti sta ritrovando la serenità. Con Kolarov, giunto all’Inter lo scorso settembre dalla Roma, pare abbia ritrovato anche l’amore. Il campione, coetaneo di Francesca e che, da piccolo, ha vissuto la guerra, starebbe lentamente conquistando il cuore della Fioretti.



