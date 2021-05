Francesca Fioretti, fidanzata Davide Astori/ “La mia vita stravolta dal lutto”

A seguito della tragica scomparsa di Davide Astori, il difensore della Fiorentina trovato morto in un albergo di Udine poco prima della partita di Serie A che avrebbe dovuto giocare contro l’Udinese, in molti, tra amici e colleghi del mondo del calcio, hanno voluto ricordare pubblicamente quel campione venuto a mancare troppo presto e in maniera così assurda e inaspettata (il suo cuore ha rallentato fino a fermarsi del tutto per via di una cardiomiopatia aritmogena silente). L’unica a chiudersi in un silenzio pieno di dignità è stata la sua fidanzata dell’epoca, Francesca Fioretti, con cui Astori aveva anche avuto una figlia, Vittoria. Oggi, Francesca rompe il silenzio con un’intervista a Verissimo, in cui racconta la sua rinascita condivisa anche attraverso il libro Io sono più amore, uscito da poco per La nave di Teseo.

Davide Astori, fidanzato Francesca Fioretti/ "Volevamo un altro figlio ma poi.."

Chi è Francesca Fioretti, fidanzata di Davide Astori

Modella e attrice, Francesca Fioretti, ex fidanzata di Davide Astori, nasce nel 1985 a Caserta. Diventa nota al grande pubblico dopo la sua partecipazione al reality show Grande Fratello, dove arriva in semifinale. Nel 2013 si lega al calciatore Davide Astori e nel 2016 nasce la loro figlia Vittoria. La sua vita è stata letteralmente stravolta dal lutto nel 2018, anno della scomparsa di Astori; quando è successo, Vittoria, la loro bambina, aveva soltanto 2 anni. Ed è stato complicato spiegarle che non avrebbe più rivisto suo padre: “Adesso è molto difficile spiegarle il concetto di morte. Quando è accaduto in realtà le ho detto la verità, con parole semplici”. Nel corso del tempo, questo racconto si è solo arricchito di ulteriori dettagli, ma Vittoria ha capito subito che il suo babbo non sarebbe più tornato.

Aleksandar Kolarov, fidanzato Francesca Fioretti?/ Addio Inter: contratto non rinnovato

Francesca Fioretti sulla vicenda Davide Astori

La forza per ricominciare, Francesca Fioretti l’ha trovata in se stessa. “Non ho mai pensato di non farcela. Posso sembrare pazza nel dirlo. Ho capito – prosegue – che la vita in generale va vissuta, non per mia figlia, ma per me stessa. Vale la pena viverla in qualsiasi modo o con qualsiasi cosa ti devi portare addosso e con cui devi convivere perché anche dalla cosa peggiore si può trarre sempre qualcosa di positivo”. Il suo insegnamento è fondamentale: Francesca affida queste dichiarazioni al programma Le parole della settimana, dove parla inoltre delle presunte responsabilità dei medici che avrebbero potuto prevedere – magari evitare – quanto accaduto. In ogni caso, la vicenda di Astori rimarrà aperta almeno finché non si sarà fatta chiarezza su questo tema.

LEGGI ANCHE:

Vittoria, figlia Francesca Fioretti/ “Così le ho detto che papà Davide non c’era più”

© RIPRODUZIONE RISERVATA