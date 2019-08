Francesca Fioretti torna su Instagram/ “M’illumini d’immenso”: lo scatto poetico

Dopo la dedica dello scorso 4 agosto, Francesca Fioretti torna nuovamente su Instagram. “M’illumini d’immenso. La luna. P.S: senza filtri, lo giuro”. Con lei due amici e la piccola Vittoria. Lo scatto, estremamente luminoso è stato probabilmente ottenuto solo per merito della luce naturale “trasmessa” dal satellite. In molti, ci vedono una nuova dedica al compagno Davide Astori, dopo la drammatica scomparsa il 4 marzo del 2018. “Quando Davide se n’è andato avevo paura di tutto – aveva confessato qualche tempo fa, in una delle sue rare interviste -, non ho acceso la tv per mesi, né ho dormito nella nostra stanza: mi facevo accompagnare ovunque. Temevo di non essere più in grado di gestire mia figlia, ero terrorizzata dall’idea di volerle meno bene”. Il desiderio di potercela fare soprattutto per amore della figlia Vittoria, ha avuto la meglio sulla disperazione.

Francesca Fioretti, nuova dedica social

“E poi continuerai a guardare il mondo, e ci saremo, sempre” aveva scritto Francesca Fioretti pubblicando sul profilo di Instagram una fotografia in cui stringeva la sua bambina contemplando il paesaggio. Sotto la nuova fotografia, moltissimi commenti per l’attrice. “Brividi. La meraviglia di Marco e la sua compagna li con te e l’amicizia che vi lega. Lui è lì con te e lo sarà per sempre. Un abbraccio infinito”. E ancora: “Non conosco il tuo dolore, ma so quanto fa male perdere un grande amore… io ho perso i miei genitori… c è qualcosa che tiene legati a loro per sempre, che ci spinge a credere che qualsiasi cosa facciamo loro sono accanto a noi, crederlo ci consola e magari sarà pure vero… tu hai un grande compito oltre che una missione e sono certa dirai ogni giorno grazie a tua figlia”. “Ora la mia vita deve ricominciare – ha spiegato la Fioretti al Corriere della Sera -. Ce la metterò tutta. Di una cosa sola sono certa. Di avere reso felice Davide nel tempo che abbiamo vissuto insieme”.

