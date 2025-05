Tra gli ospiti della puntata di Da noi a ruota libera di domenica, 26 maggio, c’è anche la giornalista Francesca Fornario. Chi è esattamente? Nata a Roma nel 1978, ha completato i suoi studi laureandosi in Giurisprudenza. Tuttavia, ha poi presto deciso di seguire la sua vera vocazione, dedicandosi alla scrittura e alla satira. Nel corso della sua carriera, ha collaborato con numerose testate giornalistiche di rilievo, tra cui Il Manifesto, Il Fatto Quotidiano e MicroMega. Non solo, è stata anche una presenza fissa in diversi programmi radiofonici. In particolare, è nota la sua partecipazione al programma “Un giorno da pecora” su Radio 1.

Successivamente, ha ideato per La7.it la web serie satirica “Marxisti tendenza Grouch”. Nel 2010, ha ricevuto il Premio Satira Politica di Forte dei Marmi, un riconoscimento prestigioso che ha consacrato il suo ruolo di autrice satirica. Come scrittrice, poi, ha pubblicato il romanzo “La banda della culla” nel 2015, raccontando con ironia le difficoltà della maternità precaria e le contraddizioni della società contemporanea. A tal proposito, recentemente, ha attirato l’attenzione anche per un’importante battaglia civile legata all’adozione.

Francesca Fornario a Da noi a ruota libera: ecco chi è la giornalista

Recentemente, Francesca Fornario è assunta all’onore delle cronache per aver adottato da single un bambino ucraino di nome Davide. La sua esperienza, e il suo coraggio nel parlarne sempre apertamente, ha contribuito ad alimentare il dibattito pubblico sul diritto all’adozione da parte dei single e sulle nuove forme di famiglia. Con la sua testimonianza, infatti, ha offerto una voce ai tanti che si sono trovati nella sua situazione. Proprio di quest’argomento, probabilmente, parlerà durante l’intervista con Francesca Fialdini a Da noi a ruota libera.

Insieme a lei, infatti, ci sarà anche la magistrata Raffaella Brogi, la quale ha lottato a lungo per poter adottare da single un bambino straniero. Grazie al suo coraggio, il caso è stato portato di fronte alla Corte Costituzionale, arrivando ad una sentenza storica che ha riconosciuto che non permettere l’adozione ai single violava i principi fondamentali di uguaglianza. A questo punto, non resta che seguire la puntata di domenica, 25 maggio, del talk show di Rai 2 per vedere la giornalista.