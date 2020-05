Francesca Fumagalli mamma Silvia Romano vs giornalisti/ Video “ridicoli, fate ridere”

Pubblicità

In questi ultimi giorni i media hanno letteralmente preso d’assalto la famiglia di Silvia Romano, la cooperante italiana tornata libera dopo 18 mesi di prigionia. L’attenzione mediatica sulla ragazza è elevatissima e mentre proseguono le polemiche sulla sua conversione all’Islam – l’ultima dichiarazione choc arriva dal deputato leghista Pagano che l’ha definita una “neo-terrorista” – la mamma di Silvia, la signora Francesca Fumagalli si è scagliata contro i giornalisti, come emerge da un video di Corriere della Sera. Anche oggi, sotto l’abitazione milanese della cooperante tornata libera sono stati numerosi i cronisti e i fotografi che si sono ammassati in attesa di cogliere una piccola dichiarazione o movimento da parte della giovane o di un membro della sua famiglia. E la reazione della mamma di Silvia Romano, Francesca Fumagalli, non si è fatta attendere quando le è stato chiesto come fossero i primi giorni della figlia a casa dopo un sequestro durato un anno e mezzo. “Se non ci foste voi starebbe molto meglio”, ha commentato la donna mentre rincasava dopo una breve uscita per delle compere.

FRANCESCA FUMAGALLI MAMMA SILVIA ROMANO CONTRO I GIORNALISTI

Nel video in questione si vede Francesca Fumagalli, mamma Silvia Romano, mentre esce da una farmacia con delle buste in mano e risponde al telefono. I giornalisti la inseguono mentre lei commenta: “Siete ridicoli, eh? Fanno ridere, tanto non racconto niente, seguitemi…”, dice esasperata. Nonostante le sue frasi ed il tono usato, i fotografi le si sono piazzati davanti per scattare ancora qualche foto mentre la donna, munita di mascherina, si avviava a piedi verso l’abitazione. “Mi fate ridere, veramente ridere”, ha commentato ancora facendo una nuova pausa in una panetteria prima di rincasare. “Non sono Sharon Stone, quindi non merito tutta questa notorietà”, ha aggiunto contrariata. E mentre stava per rientrare nel portone del suo palazzo, in risposta ad una giornalista che le chiedeva come stesse Silvia, è arrivata secca la replica: “Se non ci foste voi starebbe molto meglio, perchè siete un incubo”, ha asserito prima di chiudersi la porta alle spalle.





