Francesca Giaccari chi è/ All together now video, ex Grande Fratello a sorpresa in tv

Martina Giaccari ad All together now: ecco chi è l’ex concorrente del Grande Fratello che si è esibita nel music show di Canale 5. Nel cast del Gf 11, la classe 1984 di San Pietro Vernotico vanta nel suo passato anche la partecipazione a Miss Italia ed ha avviato la sua carriera da cantante da qualche anno: come aveva raccontato a Leggo, tutto è partito dall’esperienza vissuta in Australia, dove è divenuta famosa con il nome d’arte di Franky. «Sono Francesca Giaccari, vengo dalla provincia di Lecce e mi sto per laureare in naturopatia. Mi piace aiutare le persone da sempre, soprattutto mi piace farle divertire e mi piace condividere. Adesso voglio dedicarmi a voi», così si è presentata ad All together now prima di esibirsi ne Il paradiso di Patty Pravo.

MARTINA GIACCARI, L’EX GRANDE FRATELLO A ALL TOGETHER NOW

Una buona esibizione per Francesca Giaccari, che ha ottenuto 57 punti e per il momento resta in lizza per l’accesso alle semifinali. Ma la 35enne brindisina è anche nota per una polemica che risale al 2012: l’ex gieffina è stata esclusa da Sanremo Social, la vetrina dedicata ai giovani esordienti. Un duro attacco alla Rai quello della Giaccari, che accusò la televisione di Stato di aver volutamente boicottato i partecipanti al concorso che provenivano dalle reti Mediaset. Il suo brano fu uno dei più votati dalla rete e tra i favori dei social network, una canzone molto delicata che parlava di banchieri e pedofilia. Ma le polemiche sono ormai alle spalle, ora c’è l’avventura ad All together now e la nuova chance nella musica…

🎶 Non ti accorgi che… io amo già teee 🎶#AllTogetherNow





