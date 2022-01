Francesca Giuliani è Emma Marrone, Non è l’inferno: Tali Quali 2022/ “Meriti di più”

Dedica speciale al padre da parte di Francesca Giuliani, che si presenta a Tali e Quali Show 2022 con una grintosa interpretazione di Non è l’inferno di Emma Marrone. L’aspirante cantante è una vecchia conoscenza di Carlo Conti, il quale l’aveva già vista all’opera durante Sanremo Giovani 2016. “Ero tra i sessanta di Sanremo Giovani del 2016”, ricorda emozionata Francesca Giuliani. “Mi hai commosso. Non devi imitare Emma, tu puoi fare un cammino da sola. Hai grande tecnica, anche se Emma Marrone è unica”, commenta Cristiano Malgioglio. “Hai un bellissimo viso, come Emma hai uno sguardo particolare”, il parere autorevole di Loretta Goggi.

Panariello sostiene che Francesca Giuliani meriti un palcoscenico diverso, non dovrebbe accontentarsi di imitare gli artisti più noti, e non possiamo che essere d’accordo con lui. “E’ stata veramente brava“, aggiunge Biagio Izzo con un commento flash. Insomma la giura ha un pensiero unico questa sera: tutti i concorrenti sono dei veri e propri talenti. La performance di Francesca Giuliani è stata senza dubbio credibile e coinvolgente, sia da un punto di vista musicale sia per quanto concerne l’imitazione.

