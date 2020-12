Francesca Giuliano/ “Rubata la mia immagine per siti porn*”, poi svela “Torno in Tv!”

Francesca Giuliano, la bellezza curvy noto volto anche di Avanti un altro!, ha presentato una denuncia alla polizia. Purtroppo si è ritrovata al centro di una brutta vicenda che ha raccontato in esclusiva in tutti i dettagli su RTL 102.5 News. Contattata da Francesco Fredella, la Giuliano ha dichiarato: “È una denuncia, che ho fatto già qualche tempo fa, contro alcuni imprenditori proprietari di siti pornografici che hanno preso una mia immagine, ovviamente vestita, e attirano clienti su questi siti a pagamento dicendo che avrebbero trovato miei video porno, cosa assolutamente non vera! È un furto di identità”. La showgirl ha raccontato di averlo scoperto facendo qualche ricerca su Google: “Stavamo cercando interviste sul mio conto, articoli e ci siamo imbattuti in questo sito che utilizzava la mia foto”, purtroppo per scopi orribili.

Francesca Giuliano chiede a gran voce una legge “affinché questo materiale che finisce in rete in questo modo venga definitivamente cancellato”. Poi si cambia registro e si volta su argomenti più leggeri. Alla Giuliano abbiamo chiesto su RTL 102.5 News se abbia trovato l’amore. Lei ci ha risposto: “Ad oggi sono ancora single. Cerco un uomo di altri tempi, purtroppo sono cresciuta senza papà e cerco un gentiluomo”. Ma non è tutto perché Francesca ci ha svelato che presto la ritroveremo in Tv e proprio in quella che è stata casa sua per lungo tempo: Avanti un altro! Sarà invece difficile rivederla in un reality: “Il Grande Fratello Vip mi piace molto ma non resisterei”



