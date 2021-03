Francesca Giuliano: “Vorrei fare il Grande Fratello Vip”/ “Magari trovo un fidanzato”

È una delle star di Avanti un altro! ma dire solo questo di lei sarebbe più che riduttivo. Francesca Giuliano è un’icona di femminilità e body positivity e lotta ogni giorno contro il body shaming. Francesca ha raccontato le motivazioni di questa lotto oggi, 29 marzo, in diretta su RTL 102.5 News, nello spazio condotto da Francesco Fredella: “Il fatto di non essere uguale identica ad altri ideali che vediamo in televisione, molto probabilmente questa diversità che io adoro non l’accettano. Quindi arrivano a dire delle cose che sono indicibili e comunque cercano di offendere.” ha spiegato la Giuliano, per poi precisare che “Porterò avanti questa lotto contro il body shaming perché non è affatto bello che una donna, ma succede purtroppo anche ai ragazzi, essere presi in giro per la propria immagine. È una cosa molto brutta perché spesso una parola può ferire più che un gesto, le parole sono molto pericolose.”

Dall’importante lotta contro il body shaming passiamo ad argomenti più leggeri che riguardano i prossimi progetti lavorativi di Francesca Giuliano. Presto la rivedremo nello studio di Avanti un altro ma la showgirl ammette di desiderare un’opportunità al cinema: “Io devo sempre ringraziare il signor Paolo Bonolis e la signora Sonia Bruganelli con SDL Tv perché hanno creduto in me. Sono già diverse edizioni che lavoro con loro, quindi sono onorata di questo, però facendo poi un bilancio mi rendo conto che mi dicono sì, sei un’icona Felliniana, però poi non mi scelgono.” ha ammesso con rammarico.

Francesca Giuliano al Grande Fratello Vip? “Magari trovo anche l’amore!”

Tuttavia ora Francesca Giuliano direbbe sì anche ad un reality: “Seguo il Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini, mi è molto piaciuto e se dovessi scegliere un reality sceglierei questo.” E chissà che proprio lì non possa trovare l’amore: “Sono single perché quello che cerco io è probabilmente qualcosa di difficile da trovare. Io cerco l’amore vero ma ho visto che altre coppie si sono trovare in un reality, magari può succedere anche a me.” I fan di Francesca Giuliano da pochi mesi possono seguirla anche su OnlyFans. In merito ha raccontato: “Io ci sono da un paio di mesi. Ci sono dei contenuti a pagamento e chi vuole vedere dei contenuti particolare può abbonarsi. In un paio di mesi posso dire che ho guadagnato bene, nel senso che non mi aspettavo che poi fosse così tanto seguito. La cifra guadagnata? Più di uno stipendio normale.”

