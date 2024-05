Francesca Gobbi, com’è morta la moglie di Francesco De Gregori/ La malattia e il legame col cantante

Circa un anno fa, Francesca Gobbi, è venuta a mancare: ecco com’è morta la moglie di Francesco de Gregori

Lo scorso luglio, la moglie di Francesco De Gregori è morta in seguito ad una grave malattia. Chicca, così era soprannominata la dolce metà del cantante, è venuta a mancare all’età di settantuno anni. Ha condiviso con il marito una vita assieme, fin dai tempi della scuola. Oltre ad aver condiviso la propria quotidianità con De Gregori, marito e moglie sono stati anche una coppia artistica. Diverse volte, infatti, Francesca Gobbi e Francesco De Gregori si sono esibiti insieme, con lei che ha partecipato con cori, chitarra e spesso persino in duetto.

“Lei è sempre più brava e non lo dico da sposo, ma da musicista”, ha raccontato lui in una interessante intervista rilasciata tempo fa al quotidiano La Sicilia. Dalla loro storia d’amore, sono nati i figli gemelli Marco e Federico, ai quali entrambi sono sempre stati estremamente legati.

Com’è morta la moglie di Francesco De Gregori? La dolce metà del cantante combatteva contro una malattia grave

“A lei piace moltissimo ed è diventata molto più espressiva e compiacente verso il pubblico”, ha raccontato in passato Francesco De Gregori a proposito dell’apporto di sua moglie nei concerti e nelle sue esibizioni. “Al punto che adesso suona anche il tamburello e fa i coretti su Rimmel, che peraltro è una canzone che ho scritto quando Chicca ancora non stava con me, cosa che l’ha divertita ancora di più”.

Ora che Chicca non c’è più, ovviamente, la vita di Francesco De Gregori ha subito un forte scossone. Lo stesso scossone che colpi De Gregori, quando, probabilmente, la moglie iniziò a combattere contro la grave malattia. A quanto pare, Francesca era malata di tumore da tempo, le sue condizioni precipitarono negli ultimi giorni.











