Francesca Gobbi, moglie Francesco De Gregori/ L’amore e la passione per la musica

Francesca Gobbi è la moglie di Francesco De Gregori, il cantautore di “Rimmel” e “La donna cannone”. Un amore importante quello che lega l’artista romano a Francesca, una donna che ha saputo stargli accanto sempre. Del resto De Gregori è uno dei cantautori di maggior successo della storia della musica italiana e per la donna non sarà stato facilissimo, anche se i due sono accomunati dalla grande passione per la musica. In pochi forse sanno che Francesca in passato ha cantato per il Coro del Testaccio di Roma; un vero e proprio talento che lo stesso De Gregori ha notato e più volte ha sottolineato. La musica è stato il collante di un rapporto che oramai dura da tantissimi anni e che più volte li ha portati anche a condividere insieme il palcoscenico. La stessa Francesca, dalle pagine de Il Corriere della Sera, ha raccontato come cantare accanto al marito sia stato bellissimo e di averlo fatto con grande tranquillità.

Francesco De Gregori: “Francesca Gobbi è sempre più brava”

Anche Francesco De Gregori parlando proprio della moglie Francesca Gobbi nelle vesti di “corista” ha raccontato durante un’intervista rilasciata a “La Sicilia”: “lei è sempre più brava e non lo dico da sposo, ma da musicista. A lei piace moltissimo ed è diventata molto più espressiva e compiacente verso il pubblico. Al punto che adesso suona anche il tamburello e fa i coretti su Rimmel, che peraltro è una canzone che ho scritto quando Chicca ancora non stava con me, cosa che l’ha divertita ancora di più”. Francesco De Gregori e la moglie Francesca Gobbi si sono sposati nel 1978, anche se in realtà i due si sono conosciuti quando erano due adolescenti. Una grande amicizia sfociata poi in un rapporto d’amore che li ha spinti al grande passo del matrimonio; una unione suggellata anche dalla nascita di due splendidi figli: Marco e Federico. Chicca, come la chiamano gli amici stretti, è cresciuta a stretto contatto con la musica, anche se per tantissimo tempo ha lavorato presso l’azienda di famiglia.



