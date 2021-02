FRANCESCA HA PERSO SUO MARITO PER LA LEUCEMIA/ Bonolis le regala.. (C’è posta per te)

Tante lacrime a C’è posta per te 2021 con la storia di Francesca e dei suoi figli che si trasformano però in grandi risate quando dalle scale arriva Paolo Bonolis. Il conduttore è esilarante come sempre e dona a Francesca una crociera da fare poi con i suoi figli. Anna e Luigi, i figli di Francesca, concludono dedicandole parole di affetto e grande stima. “In ognuno di noi tre c’è un pezzo del babbo, noi però abbiamo bisogno di te, io ho bisogno di te e anche Diego. Ti vogliamo tanto bene mamma.” sono le parole di Anna. Poi Luigi conclude: “Io volevo dirti grazie, a te e al babbo per tutti i sacrifici che avete fatto. Ora però siamo grandi ed è anche il momento che tu pensi un po’ a te stessa.” La busta si apre e un abbraccio corona il bel momento. (Aggiornamento di Anna Montesano)

La storia di Francesca a C’è posta per te 2021

La prima storia della puntata di C’è posta per te 2021 del 13 febbraio è quella di un regalo. Paolo Bonolis affianca tre figli, Anna Luigi e Domenica, che hanno chiamato la redazione di Maria De Filippi per regalare una gioia alla loro mamma, purtroppo affranta dopo la morte di suoi marito. L’uomo si è ammalato di leucemia e in un periodo anche molto difficile, quello della pandemia. Quando, infatti, ha affrontato le cure più difficili, il lockdown e la situazione sanitaria hanno impedito ai tre figli e alla mamma di essere al suo fianco. Quando, purtroppo, l’uomo non ce l’ha fatta, il dolore è stato ancora più grande, proprio per il non aver potuto essere al suo fianco nei momenti più difficili. La signora Francesca è però colei che più sta soffrendo ed è per lei che i tre figli hanno deciso di rivolgersi a C’è posta per te.

Sorpresa per la signora Francesca a C’è posta per te

La signora Francesca scoppia in lacrime al solo vedere i suoi figli dall’altra parte della posta. Poi è la figlia Domenica a prendere parola: “Stasera siamo qui perché ti vogliamo dedicare un pensiero speciale. Ne abbiamo dovute affrontare tante e ogni giorno affrontiamo qualcosa che non è normale. Stasera però siamo qui per te e vogliamo che ti senti una principessa!” Un momento molto toccante che culminerà con l’arrivo in studio di Paolo Bonolis, conduttore preferito di Francesca.



