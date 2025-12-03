Francesca Inaudi, protagonista ne ‘L’Altro Ispettore, si è raccontata quest’oggi nel salotto di Caterina Balivo a La Volta Buona.

Francesca Inaudi forse non si aspettava il successo più che ampio de L’Altro Ispettore, all’esordio ieri sera su Rai Uno. La nuova serie tv la vede protagonista al fianco di Alessio Vassallo e, proprio come il collega, ad un giorno di distanza ha scelto anche lei il salotto de La Volta Buona per raccontarsi anche oltre il set. L’attrice parte da una scelta importante, quella di diventare doula: “Una figura secondo me fondamentale che segue la donna nel percorso della gravidanza, del parto e del post-parto. In Italia si tende a cercarla dopo ma non nella parte precedente quando invece è utilissimo”.

La scelta di diventare una doula è tutt’altro che banale e soprattutto casuale; c’è un evento specifico che ha portato Francesca Inaudi verso questa direzione. “Come mai questa scelta? Ho avuto un figlio circa 6 anni fa e quel parto non è stato facile e anche l’inizio della gravidanza non è stato semplice”. L’attrice protagonista ne L’Altro Ispettore è dunque entrata nel dettaglio del parto difficile e di quei momenti non particolarmente tranquilli sia durante che dopo la gravidanza. “Ho dovuto fare un parto cesareo d’urgenza perchè lui era podalico, avevano perso il battito, quindi un evento molto traumatico”.

Francesca Inaudi a La Volta Buona: “I primi mesi dopo la nascita di mio figlio non sono stati semplici…”

A dispetto del parto cesareo d’urgenza e della grande paura poco prima della nascita del primo figlio, Francesca Inaudi – protagonista ne L’Altro Ispettore – oggi è raggiante parlando del primogenito di 6 anni e soprattutto nel ricordare come quei momenti difficili della gravidanza siano stati poi seguiti dalla gioia: “Fortunatamente è andato tutto bene anche se è stato faticoso recuperare sia per l’intervento che per il peso delle circostanze. I primi mesi dopo il parto non sono stati semplici anche a causa del Covid”.