Francesca, la fidanzata di Achille Lauro/ La sua identità è top secret

Achille Lauro è certamente uno dei personaggi più stravaganti nel panorama musicale italiano, abituato a stupire tutti con i suoi look stravaganti, come ha fatto recentemente in occasione della sua presenza al Festival di Sanremo. In ambito privato, invece, è decisamente più “tradizionalista” e ha una fidanzata a cui è legato da tempo, Francesca.

Achille Lauro/ L'amore per la fidanzata Francesca "il motore di tante cose"

La giovane difficilmente accompagna il cantante nelle occasioni ufficiali, ma è stata sorpresa al suo fianco in più occasioni da parte dei fotografi. Su un aspetto i due sono concordi: sono riservati e non amano scatenare pettegolezzi sulla loro relazione. Questo è certamente uno dei motivi che contribuisono alla durata della loro relazione.

Achille Lauro: "Cresciuto con miti sbagliati"/ "Stavo buttando la vita nel c*sso"

Francesca è il grande amore di Achille Lauro: cosa si sa di lei

Le foto in cui si vedono Francesca e Achille Lauro insieme sono davvero rarissime. Una di queste è stata in occasione del compleanno del rapper, dove i due si lasciavano andare ad atteggiamenti decisamente affettuosi. Non ci sono invece tracce di interviste di coppia, per esplicita volontà di entrambi.

Il cantante non ama parlare della sua vita lontano dai riflettori, ma aveva fatto un’eccezione in occasione della sua recentemente presenza nello studio di ‘Domenica In’, dove ne aveva parlato a Mara Venier: “Sono fidanzato da tanti anni – erano state le sue parole -. L’amore è il motore di molte cose, è di ispirazione. I grandi poeti della nostra storia lo insegnano”. Non si conoscono però cognome, età e professione della ragazza.

Red Ronnie vs Fedez "Ha già soldi, ora vuole credibilità"/ "Morgan e Achille Lauro…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA