Francesca Lodo/ Amica di tutti? Vera Gemma pronta per la bordata all’Isola

Vera Gemma pronta ad attaccare Francesca Lodo all’Isola dei Famosi 2021?

Francesca Lodo è ancora una delle protagoniste dell’Isola dei Famosi 2021. Sono lontani i primi giorni quando, presa dallo sconforto, piangeva e sembrava ad un passo dall’addio al programma. Dopo il momento in cui Ilary Blasi l’ha convinta a tirare fuori gli artigli e a difendersi, tutto è cambiato così come il suo percorso nel gruppo e l’unico momento in cui l’abbiamo vista in affanno è stato quando ha dovuto lasciare Playa Reunion per una serie di controlli in seguito ad un malore.

La stanchezza fisica e la mancanza di cibo si fanno sentire e lo vediamo nelle prove in cui a stento ormai riesce a spuntarla, ma come sono andate le corse in questi movimentati giorni dopo la diretta di lunedì? Francesca Lodo e gli altri hanno avuto modo di parlare delle tre Amazzoni presenti su Playa Esperanza soprattutto perché ci sarà la possibilità di vederle di nuovo in onda questa sera contro i naufraghi e, magari, toccherà a Vera Gemma di nuovo dire la sua contro la bella sarda.

Francesca Lodo consola Roberto Ciufoli e ascolta Paul Gascoigne ma…

Dall’altra parte, invece, è ormai sereno il clima che riguarda Francesca Lodo con gli altri naufraghi dell’Isola dei Famosi 2021. La sarda ha avuto modo di parlare con Roberto Ciufoli ascoltando il suo sfogo e invitandolo poi a parlare con il gruppo per spiegare la sua visione delle cose e scusarsi per il fraintendimento e per aver esagerato in versione leader e non solo. Dall’altra parte, invece, ha avuto modo di ascoltare Paul Gascoigne in crisi per via delle rivelazioni di Fariba sulle intenzioni del gruppo di nominarlo per via della sua poca voglia di fare qualcosa. E’ diventata amica di tutti? Questo la porterà lontano?

