Francesca Lodo/ Dalle lacrime per Vallettopoli alla guerra con Vera Gemma e Beatrice Marchetti

Francesca Lodo pronta ad esplodere all’Isola dei Famosi 2021?

Francesca Lodo sta per esplodere all’Isola dei Famosi 2021? In molti sono preoccupati per lei e tutto perché la bella sarda ha già avuto il suo bel da fare nella diretta di giovedì. Chi ha seguito il suo percorso sa bene che l’ex letterina ha deciso di tornare in tv prendendo parte al programma proprio per farsi conoscere e lavarsi via di dosso l’onta di Vallettepoli. L’argomento è arrivato nel prime time del programma proprio giovedì scorso per via del messaggio della madre che ha ammesso di averle perdonato tutto e facendola così scoppiare in lacrime. A quel punto la bella sarda ha spiegato un po’ quello che è l’argomento del messaggio della mamma piangendo a dirotto e facendo tornare vallettopoli di nuovo in auge ma il ritorno sull’Isola per lei non è stato poi così semplice. La temperatura ormai sale tra i naufraghi che per via della fama continuano a litigare e discutere e anche dopo la diretta le cose non sono cambiate.

Francesca Lodo non ha apprezzato il ritorno di Vera Gemma (che ha mangiato con Miryea la loro ricompensa senza condividerla con gli altri, o quasi) e poi ha tentato di chiarire un po’ la sua posizione e, soprattutto, la sua nomination. Beatrice si è sentita presa di mira da parte di tutti e questo l’ha fatta andare in crisi tanto da allontanarsi dal gruppo e avvicinarsi a quelle che adesso si sono ribattezzate le Valchirie. La bella sarda però non ci sta e parlando con Awed spiega di aver votato Beatrice solo perché non ha voluto fare il nome di uno di quei vip che ormai hanno condiviso molto con lei in questo periodo. Non avendo motivazioni serie ha deciso di fare il nome dell’ultima arrivata e quindi la modella non dovrebbe prenderla sul personale, anzi. Dall’altro lato, però, c’è il lato positivo ovvero il fatto che ci sono due persone in più a fare le cose di tutti i giorni e, in particolare, i turni del fuoco. Ma siamo sicuri che Francesca Lodo potrà contare sulle nuove arrivate? Dal canto suo la sarda si è detta già vincitrice nel suo percorso perché non immaginava assolutamente di arrivare ad un mese di resistenza e, invece, sono ormai più di trenta giorni che si trova sull’Isola dei Famosi, cosa succederà quindi nella nuova diretta di oggi dopo le ultime discussioni?

