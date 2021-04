Francesca Lodo/ “Daniela Martani? Non mi fa impazzire, Gilles Rocca un buono”

Francesca Lodo inizia poco alla volta ad imporsi, a distanza di qualche settimana dall’esordio dell’Isola dei Famosi. La showgirl 38enne, infatti, è riuscita a battere l’amico Gilles Rocca nella prova del fuoco dimostrando estrema tenacia e guadagnandosi la collana da leader. Al momento della nomination non ha nascosto qualche difficoltà: “Io davvero sono a favore delle donne sempre, ma sono costretta a votare Daniela perché non mi piacciono i suoi atteggiamenti e come si rivolge spesso nel voler dire un concetto”, aveva spiegato nel motivare la sua scelta. Pur capendo la sua scelta di essere vegana ed i problemi che ciò ne conseguono sull’Isola, aveva aggiunto: “A volte è un po’ indisponente verso alcune persone, come ha fatto con Valentina Persia”.

La neo leader Francesca Lodo ha manifestato negli ultimi giorni tutta la sua vicinanza all’amico Gilles Rocca proprio rispetto all’atteggiamento aggressivo nei suoi confronti che avrebbe Daniela Martani. Il nocciolo della questione è sempre il medesimo: la mancanza di cibo. La Lodo già in diretta ha espresso il suo punto di vista sul tema seppur dicendosi propensa a dare a Daniela una razione maggiore di riso non potendo mangiare altri.

FRANCESCA LODO E IL SUO PUNTO DI VISTA SU DANIELA MARTANI

L’atteggiamento di Daniela Martani continua quindi ad infastidire Francesca Lodo che in confessionale ha confidato anche dopo l’ultima puntata dell’Isola dei Famosi: “Non mi fa impazzire questo atteggiamento. Per una cosa piccolissima lei parte e ne fa una tragedia”, ha commentato. Ascoltando le confidenze di Gilles Rocca e Andrea Cerioli, anche loro infastiditi, Francesca non ha potuto che sostenere i due compagni naufraghi che hanno continuato ad accusare la Martani di eccessivo egoismo, limitandosi ad annuire col capo pur restando in silenzio.

A confrontarsi con la leader sul medesimo argomento è stata anche Elisa Isoardi anche se il suo punto di vista sarebbe del tutto differente, accusando a sua volta Gilles di avere atteggiamenti troppo forti. Francesca però ha preso le difese dell’amico considerandolo di contro un bravo ragazzo e uno buono. Tra accuse reciproche, per il momento tocca proprio alla Lodo tenere le redini del gioco e tentare al tempo stesso di far mantenere la calma da i naufraghi.



