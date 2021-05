Francesca Lodo/ “Dopo l’Isola problemi a dormire e mangiare. Finale? Mi rode ma…”

Nella puntata di stasera dell’Isola dei Famosi farà il suo ingresso in studio Francesca Lodo, tra le ultime eliminate dal reality. Nei giorni scorsi la showgirl ha fatto ritorno in Italia dopo la difficile esperienza vissuta in Honduras e terminato il periodo di quarantena si accinge ad arrivare in studio dove potrà raccontare in prima persona cosa ha significato per lei l’Isola 2021. L’annuncio della sua presenza in trasmissione, in occasione dell’appuntamento di stasera, è stato fatto dai profili social ufficiali del reality condotto da Ilary Blasi e Francesca ha prontamente risposto all’appello: “Pronta, anzi prontissima!”. Proprio sotto al post su Instagram sono stati in tanti a manifestare la loro delusione in occasione dell’eliminazione della Lodo. “Grande e bella persona educata ma la gente non ha capito meritava tanto di più”, si legge tra i commenti.

Di lei, a quanto pare, è stata apprezzata soprattutto l’educazione mostrata nel corso della sua permanenza in Honduras anche in occasione di episodi che hanno messo a dura prova i suoi nervi. E c’è chi, tra gli appassionati dell’Isola, sembra aver trovato anche il motivo che avrebbe portato alla sua uscita dal gioco a pochi giorni dalla finalissima: “Bella donna!!!! Peccato sia uscita dal gioco l’avrei vista da finale! Secondo me ha pagato lo schieramento con il gruppetto in particolare con Gilles”, scrive un utente.

FRANCESCA LODO TORNA SUI SOCIAL DOPO L’ISOLA DEI FAMOSI

Intanto nei giorni scorsi Francesca Lodo, rientrata in Italia dopo l’Isola, ha deciso di fare ritorno anche sui social sui quali ha aggiornato i suoi numerosi follower sull’esperienza durata circa tre mesi. Il fisico ne ha evidentemente risentito e l’ex letterina di Passaparola ha voluto raccontare come è stato il suo ritorno alla vita reale post reality. I principali disagi li ha manifestati soprattutto sul fronte dell’alimentazione e del sonno, come ha lei stessa confermato in alcune Instagram Stories: “Mi fa stranissimo parlarvi, ancora sono un po’ scioccata, il telefono… Faccio un po’ di fatica”, ha esordito ponendo poi l’accento sulla sua ricrescita. Essendo in quarantena, ovviamente, non ha ancora potuto pensare al look. “Devo fare attenzione devo andare molto con cautela perché ho un po’ problemi sia col dormire sia nel mangiare”, ha poi svelato, tranquillizzando comunque tutti dal momento che starebbe poco alla volta recuperando. Poi si è lasciata andare ai doverosi ringraziamenti per tutto l’affetto che le è stato dimostrato: “Sono quasi in imbarazzo perché non mi aspettavo l’affetto, il sostegno, i messaggi stupendi che mi avete mandato”, ha commentato con un accenno di imbarazzo.

RIMPIANTO PER NON ESSERE ARRIVATA IN FINALE

Parlando della sua esperienza in Honduras, Francesca Lodo si è detta molto felice. Per lei è difficile spiegare a voce cosa ha rappresentato per lei partecipare all’Isola. “Io ho patito la fame vera. Ho perso 15 kg. Sto cercando di recuperarli pian piano ma sono felice di averla fatta, sono fiera di me”, ha aggiunto. Il suo riflesso allo specchio la rende oggi orgogliosa proprio per il modo in cui ha vissuto tutte le emozioni possibili. Una cosa però le ha provocato tristezza, come ha ammesso nelle sue Instagram Stories, ovvero l’essere uscita dal gioco a pochi giorni dalla finale. In merito ha commentato: “Certo mi rode, sono sincera, uscire a due settimane dalla fine mi rode. Mi sarebbe piaciuto andare in finale. Però sono fiera e contenta di me per come sono uscita”. In particolare a Francesca sarebbe piaciuto fare “la vera naufraga”, ovvero proseguire la sua avventura sull’ultima spiaggia insieme a Beatrice Marchetti: “Mi sarebbe piaciuto continuare quell’esperienza con lei e continuare in finale insieme a Beatrice. Pazienza, è stata bellissima così. E adesso se magna!”, aveva chiosato, comunque soddisfatta.

