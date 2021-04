Francesca Lodo/ E’ rottura con Gilles Rocca? Trema il ‘gruppo’ all’Isola dei Famosi

Francesca Lodo di nuovo in corsa dopo le lacrime per la madre all’Isola dei Famosi 2021

Francesca Lodo sta facendo un percorso sicuramente intenso all’Isola dei Famosi 2021. La bella sarda è arrivata rimanendo un po’ sulle sue salvo poi sbloccarsi proprio quando Ilary Blasi le ha fatto notare che non era proprio lei quella che vedeva in Honduras. Un altro passaggio importante è sicuramente stato il momento in cui la giovane ha ricevuto il messaggio da parte della mamma, un saluto e un “ti ho perdonato tutto” che l’ha fatta scoppiare in lacrime ricordando un momento complicato, quello dello scandalo di Vallettopoli, che l’ha vista protagonista tra pettegolezzi e droga. Per fortuna quel momento è ormai lontano, le cose con la sua famiglia si sono sistemate e questa avventura all’Isola dei Famosi 2021 potrebbe essere l’occasione giusta per guardare avanti e voltare finalmente pagina. Al suo fianco fino a questo momento c’erano Gilles Rocca e gli altri naufraghi del loro gruppo, ma tutto è cambiato per via di una serie di discussioni.

Iva Zanicchi bacchetta i naufraghi dell'Isola dei Famosi 2021/ "Innamoratevi..."

Francesca Lodo allo scontro con Gilles Rocca?

Gilles Rocca è preso di mira dagli altri naufraghi dell’Isola dei Famosi 2021 per via dei suoi modi di fare e per il suo modo di essere violento, stesse accuse che Daniela Martani gli ha rivolto non senza polemiche. Nei giorni scorsi il naufrago ha accusato l’amica di essere sempre pronta a lanciarsi sulla pentola di riso per accaparrarsene di più rispetto agli altri e non ha la stessa grinta quando c’è altro da fare. A quel punto Francesca Lodo si è sentita punta nell’orgoglio tanto da finire in crisi e chiarire che non è di certo questo il suo caso ma anche che ci sono modi e modi di dire la cosa e che vuole essere rispettata proprio come lei rispetta.

LEGGI ANCHE:

Gilles Rocca/ "Arrogante e intollerabile", se ne è accorta anche Francesca Lodo?Valeria Marini, show a Supervivientes/ Prima la lite, poi il bacio sulle labbra con..

© RIPRODUZIONE RISERVATA