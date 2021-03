Francesca Lodo eliminata all’Isola dei Famosi 2021?/ Dopo le lacrime la ripresa…

Francesca Lodo in nomination all’Isola dei Famosi 2021 contro Brando Giorgi e questo mette un po’ a rischio la sua permanenza. La diretta di questa sera ci regalerà un nuovo eliminato ma siamo sicuri che, qualsiasi sia l’esito, sia Francesca Lodo che Brando Giorgi si diranno pronti a rimanere a Parasite Island se ce ne sarà l’occasione.

In particolare, proprio l’ex letterina sarda, è arrivata sull’Isola molto concentrata sul suo obiettivo ovvero quello di cancellare quello che di brutto c’è stato nella sua carriera televisiva, vedi il caso Vallettopoli, e ripartire per una seconda chance togliendosi anche qualche sassolino dalla scarpa come lei stessa ha fatto notare e ha rivelato.

Francesca Lodo eliminata all’Isola dei Famosi 2021?

Siamo sicuri che questa voglia e questa verve non gliela porterà via l’eliminazione di turno, anzi. In questi giorni si è mostrata sempre disponibile e pronta a fare la sua parte per il suo gruppo, i Burinos, ma anche a dire la sua contro qualcuno in particolare, Vera Gemma. La naufraga sarda dell’Isola dei Famosi 2021 non ha potuto far altro che notare che l’attrice cambia un po’ quando arriva la telecamera mettendosi subito in mostra e prevaricando anche gli altri. Il suo modo di fare, di essere pantera, viene subito fuori anche a discapito degli altri e questo non le piace molto.

Se rimarrà sull’Isola sarà proprio Vera la prossima naufraga che nominerà? Lo scopriremo solo questa sera nella nuova diretta anche se al momento Francesca Lodo è più preoccupata per le prove e per la mancanza del fuoco e del cibo dopo quello che è successo lunedì scorso quando Ilary Blasi le ha mostra un filmato che riassume una serie di momenti no facendola crollare: “Francesca ma tu non sei così! Non ti riconosco, tu sei una ragazza allegra, solare, che fa gruppo, perché stai facendo così?”. Lei si è detta stremata, oggi cambieranno le cose?



