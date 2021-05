Francesca Lodo/ Eliminata definitivamente all’Isola dei Famosi 2021? Rinata ma…

Signori e signore rullo di tamburi perché tra qualche ora potremo assistere alla dipartita di Francesca Lodo. La bella eliminata della scorsa puntata dell’Isola dei Famosi 2021, ha deciso di rimanere insieme a Beatrice Marchetti a Playa Imboscadissima e questo significa che in questi giorni ha avuto modo di condividere la playa solitaria proprio insieme alla modella ormai sola da tempo immemore. La sua rinascita, passata dai bagni al mare, la caccia di cibo e la cucina con fantasia, potrebbe però finire presto infrangendosi contro un muro di no, lo stesso che lunedì scorso l’ha eliminata. Le anticipazioni della puntata di oggi rivelano che il pubblico sarà chiamato a scegliere chi eliminare dalla playa se uno degli eliminati deciderà di rimanere insieme a Francesco Lodo e Beatrice Marchetti.

Francesca Lodo eliminata all'Isola dei Famosi 2021?/ Andrea Cerioli furioso "Str*nza"

Francesca Lodo eliminata definitivamente all’Isola dei Famosi 2021?

Sembra che sulla playa di cui i naufraghi non conoscono l’esistenza, ci sia spazio solo per due concorrenti e quindi, in caso di tre, questa sera Francesca Lodo all’Isola dei Famosi 2021 dovrà rimettersi di nuovo al giudizio del pubblico con gli esiti che forse, in fondo, tutti conosciamo. In realtà in questi giorni la bella sarda si è rimessa un po’ in carreggiata e lei stessa si è accorta che l’aria con Beatrice era diversa visto che sull’isola non poteva nemmeno mai mettere mano alla cucina perché era regno di pochi, lasciando intendere di aver un po’ subito la vita degli altri. Questo avrà permesso al pubblico di vederla sotto un’altra ottica?

LEGGI ANCHE:

Andrea Monteforte, ex fidanzato Francesca Lodo/ "Il mio tutto", insieme 6 anniFrancesca Lodo flirt con Gills Rocca o coccole tra amici?/ Lei svela che...

© RIPRODUZIONE RISERVATA