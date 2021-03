Francesca Lodo, ex fidanzati: Cristiano Zanetti e Francesco Coco/ Ex compagni di squadra e non solo…

Francesca Lodo, attuale naufraga all’Isola dei famosi 2021, si trova al televoto con Brando Giorgi e rischia già di dover lasciare l’Honduras. In passato l’ex letterina è stata più volte al centro della cronaca rosa per i suoi flirt: tra questi gli ex calciatori Cristiano Zanetti e Francesco Coco. Nel 2005 Francesca Lodo ha partecipato al reality show La Fattoria dove non ha nascosto le sue lacrime per la recente fine della sua relazione con Zanetti: “È difficile dimenticare una storia importante, è durata due anni ed è stata la mia prima convivenza. Non mi va di parlarne o specificare se è finita per colpa sua o mia. È stata una storia bella, ho anche conosciuto i suoi genitori, sono fantastici. Comunque non è finita per colpa del reality, era già da un po’ che le cose non andavano”, ha raccontato poi a TgCom24.

Da Cristiano Zanetti a Francesco Coco: gli ex fidanzati di Francesca Lodo

Successivamente Francesca Lodo si è legata a Francesco Coco, ex compagno di squadra di Cristiano Zanetti all’Inter. Il calciatore e l’ex letterina sono stati paparazzati insieme sul finire del 2005. “Sentimentalmente va benissimo, anzi alla grande. Sono in un momento davvero felice della mia vita sono rilassato e contento. Lo giuro”, ha raccontato tempo dopo Coco a Gossip.it. In quel periodo Francesca Lodo era stata protagonista del calendario di “For Men”: “Sono siciliano, è vero, ma in alcuni casi devi fartene una ragione. Ho visto il calendario di Francesca, ma fortunatamente non ho bisogno di guardare delle foto per vederla così. È il suo lavoro e lo accetto, e poi è solo carta”, aveva aggiunto. Prima di questa breve storia con l’ex letterina, Francesco Coco è stato a lungo legato con l’attrice Manuela Arcuri.

