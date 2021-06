Francesca Lodo “Gilles Rocca? Tornassi indietro lo nominerei”/ “Non lo perdonerò mai”

Francesca Lodo è finalmente tornata ‘libera’ dopo la quarantena, ha fatto il suo debutto in studio all’Isola dei Famosi 2021 e si è tolta qualche sassolino dalla scarpa e, in particolare, ha inveito proprio contro Andrea Cerioli reo di averla ‘sovrastata’ durante la loro discussione e anche in generale. Ieri sera ospite di Tommaso Zorzi a Il Punto Z, però, Francesca Lodo è andata oltre tornando con la mente al grande sgarro subito da Gilles Rocca reo di averle detto no per un bacio e di non averle permesso di mangiare nel momento in cui lei più ne aveva bisogno. Lui ha parlato di rispetto ma lei nel salotto di Tommaso Zorzi sembrava davvero agguerrita: “Morivo di fame…Quando ha detto di non voler fare la prova non l’ho capita…Non lo perdonerò mai per quel gesto…”.

Francesca Lodo “Gilles Rocca? Tornassi indietro lo nominerei”

A quanto pare le cose tra loro quindi sono un po’ cambiate da allora e adesso Francesca Lodo si dice addirittura pentita di non averlo nominato all’epoca all’Isola dei Famosi 2021. In realtà il loro rapporto è stato sempre un po’ sotto la lente visto che spesso la Lodo è stata accusata di essere l’ombra di Gilles Rocca e di far parte di quel branco che spesso è stato messo con le spalle al muro. Secondo quanto ha rivelato la stessa sarda ieri da Tommaso Zorzi quel periodo si è concluso proprio con la sua presa di coscienza di tutto quello che è successo, amicizia finita quindi? Molto probabilmente non saranno grandi amici.

