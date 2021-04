Francesca Lodo, Isola dei Famosi 2021/ Le scuse di Awed solo strategia?

Francesca Lodo, dalla crisi alla rinascita all’Isola dei Famosi 2021

Francesca Lodo in qualche modo è stata protagonista di questo primo mese, quasi, all’Isola dei Famosi 2021. La bella letterina è tornata in pista nel mondo dello spettacolo per togliersi qualche sassolino dalla scarpa ripartendo proprio dal reality e spazzando via vallettopoli e le relative polemiche. Ma ci riuscirà davvero? Nei giorni scorsi la bella sarda era andata un po’ in crisi ed è toccato all’amica Ilary Blasi aiutarla e sostenerla spingendola a reagire perché la Francesca che conosce non è di certo quella che abbiamo conosciuto in questi giorni.

A quel punto dentro di lei deve essere scattato qualcosa visto che si è messa in gioco non solo nelle prove ma anche nei rapporti umani anche se in questo caso non tutto è andato come doveva. In particolare, proprio Awed in una serie di commenti sulla sua compagna naufraga l’ha etichettata come una senza carattere che segue a cagnolino quello che dicono gli altri e, in particolare Gilles Rocca, dandole poi della valletta.

Francesca Lodo perdona Awed all’Isola dei Famosi 2021

Francesca Lodo di sicuro non si è offesa per questa etichetta visto che non c’è niente di male ad essere una valletta ma è stato a quel punto che ha tirato fuori le unghie e i denti all’Isola dei Famosi 2021 affrontando Awed in diretta nella scorsa puntata. La sarda è convinta che non ci sia una gara a chi si metta più in mostra a livello di carattere ma chi lavori di più per la sopravvivenza visto che non sono in vacanza e lei si è data da fare a pescare e cucinare a differenza di Awed che continua a stare steso al sole.

A difenderla ci ha pensato poi anche Gilles Rocca parlando del loro rapporto come di un’amicizia già molto profonda. Cosa ne sarà di loro questa sera? Lo youtuber in questi giorni ha avuto modo di scusarsi con Francesca Lodo che ha apprezzato il gesto tanto da abbracciarlo, ma sarà vero o si tratta di una strategia per salvarsi dall’eliminazione di questa sera?



