Francesca Lodo, malore a L’Isola dei Famosi 2021/ Portata in infermeria, come sta?

Francesca Lodo, concorrente de L’Isola dei Famosi 2021, ha accusato un malore nella giornata di oggi, lunedì 5 aprile 2021, ed è stata costretta ad abbandonare temporaneamente il gioco. La trentottenne originaria di Cagliari non si è infatti sentita bene ed è stata subito soccorsa dai medici, che hanno optato per il trasferimento della naufraga in infermeria, dove si sta sottoponendo in questi minuti a tutti gli accertamenti medici del caso. La vicenda è seguita con apprensione tanto in Honduras quanto in Italia e sono attesi aggiornamenti sul suo stato di salute.

Isola dei Famosi 2021, eliminato e pagelle/ Sorpresa Francesca Lodo, Cerioli al bivio

Notizie più precise, in tal senso, dovrebbero giungere nel corso della puntata del reality show di Canale 5 in programma nella serata odierna, quando Ilary Blasi sarà chiamata a fornire spiegazioni sull’accaduto e, soprattutto, a rivelare ai telespettatori come sta Francesca Lodo. La concorrente, peraltro, poco prima di stare male, era stata protagonista di un acceso diverbio con un’altra partecipante e non è chiaro al momento se questa possa essere stata la causa scatenante del suo problema oppure non abbia giocato alcun ruolo in tale vicenda.

FRANCESCA LODO, ISOLA DEI FAMOSI 2021/ È la nuova leader: battuto Gilles Rocca!

FRANCESCA LODO, MALORE A “L’ISOLA DEI FAMOSI”: COME STA?

Francesca Lodo, poco prima di accusare il malore per il quale è stata immediatamente sottoposta alle cure e agli accertamenti di natura sanitaria previsti, ha avuto un litigio con Daniela Martani, come si evince dalle immagini del daytime dell’Isola 2021. L’origine della discussione, peraltro, non è affatto inedita per chi ha seguito le dirette su Canale 5 e i collegamenti con la Palapa: le porzioni di cibo. Infatti, Angela Melillo è colei che ha il compito di razionare gli alimenti in parti uguali per tutto il gruppo e già nella puntata di giovedì aveva subìto alcuni attacchi da parte della Martani. Poche ore fa, una nuova lite legata proprio alle condizioni di fame estrema con cui i concorrenti stanno convivendo sulle spiagge dell’Honduras e lo stress comincia a prevalere sulla ragione, tanto che in molteplici circostanze, dopo l’idillio delle prime giornate trascorse tutti insieme, gli scontri si accendono e gli animi si infiammano. Quello che più conta, al momento, è però la salute di Francesca Lodo e tutti i suoi sostenitori si augurano di ricevere presto notizie positive e rassicuranti sulle sue condizioni.

LEGGI ANCHE:

Francesca Lodo/ Salva al televoto rinasce! Ilary Blasi: "Ora ti riconosco"

© RIPRODUZIONE RISERVATA