Francesca Lodo notte di passione con Matteo Diamante?/ “Non ci sono gli uomini di una volta”

Francesca Lodo ha pianto per l’amatriciana mancata per via del bacio negato di Gilles Rocca ma adesso per lei è arrivato il momento di scrivere un’altra pagina all’Isola dei Famosi 2021. Cecilia Rodriguez è convinta che se Ignazio Moser non fosse fidanzato con lei ci proverebbe proprio con la Rocca che, intanto, è finita nel mirino di Matteo Diamante. Il bel Pupo ha puntato la bella sarda che gli ha calato un due di picche proprio nella scorsa diretta dell’Isola dei Famosi 2021, magari le cose cambieranno strada facendo? Sembra che Matteo non voglia demordere e l’occasione gli si è parata davanti proprio grazie alla prova vinta e al bel materasso comodo che li ha attesi tra lenzuola profumate e assenza di orecchie indiscrete. Le cose in realtà sono andate bene a metà visto che il muro alzato da Francesca Lodo non era poi così impossibile da superare.

Francesca Lodo fallisce all’Isola dei Famosi 2021 la notte di passione con Matteo

La sarda ha messo subito in chiaro di non aver nessuna intenzione di cercare un fidanzato su L’Isola dei Famosi 2021 dicendosi però lusingata dalle attenzioni di Matteo. La notte non è andata come previsto perché i due hanno parlato molto anche se ad un certo punto sembra che Matteo si sia addormentato e alla sarda non sia rimasto che far altro che esclamare: “Non ci sono più gli uomini di una volta”. A rovinare il resto della serata ci hanno pensato i mosquitos. Nel bel mezzo della nottata, Francesca Lodo si è ritirata tornando a dormire sotto la capanna al fianco dell’amica Angela Melillo, e Matteo ha fatto lo stesso. Il mattino dopo però Francesca ha ammesso: “Oltre ai muscoli, in questo maschio alpha, in realtà si rinchiude anche un cuore profondo e un’anima bella”. Il ghiaccio si è sciolto?

