Francesca Lodo/ Perdona Miryea: “Meriti una seconda chance”, strategia?

Francesca Lodo all’Isola dei Famosi 2021 perdona Miryea, solo strategia?

Dopo il perdono di Awed da parte dei naufraghi dell‘Isola dei Famosi 2021, adesso arriva quello di Francesca Lodo a Miryea Stabile. La bella Pupa ne ha combinate di ogni colore prima attaccando lo youtuber e tutti gli altri per la nomination ricevuta e la conseguente ‘eliminazione’, poi si è associata a Vera Gemma che l’ha messa contro il gruppo facendo pettegolezzi di ogni genere e rivelandole addirittura qualcosa di molto scomodo. L’attrice aveva tirato fuori l’offesa di ‘stupida’ che i naufraghi le avrebbero rivolto, Francesca Lodo compresa.

Fariba Tehrani eliminata all'Isola dei Famosi 2021?/ Nuova vita con gli arrivisti e..

A quel punto la Pupa è finita in lacrime ma solo dopo la puntata di lunedì scorso si è rimessa in forze proprio grazie ad un chiarimento con la bella sarda con la quale è nata addirittura un’amicizia in questi giorni. Francesca Lodo ha da poco rotto con Gilles Rocca e questo rischia davvero di isolarla rispetto agli altri a meno che a tenerla a galla non ci pensi un personaggio come Miryea Stabile.

Miriam Galanti, fidanzata Gilles Rocca/ Lui le urla in diretta il suo amore, lei...

La rottura con Gilles Rocca inizia a pesare?

una rottura che a lungo andare potrebbe isolarla, fatto molto pericoloso in termini di nomination. Miryea Stabile di contro dopo la prima eliminazione, l’esperienza a Playa Esperanza ed il transito temporaneo nel gruppo delle Valchirie ha rotto, anche lei pesantemente, con Vera Gemma ed è pronta a nuove alleanze. Ma se così non fosse? In molti si stanno chiedendo se il suo avvicinamento alla Pupa sia solo un problema di strategia per tenersi buona parte dei naufraghi e mettere magari all’angolo proprio Gilles Rocca che si è dimostrato tra i più forti, almeno per quanto riguarda il gruppo. L’ultima parola ce l’ha come sempre proprio il pubblico ma ancora tutto è da giocare specie quando si tratterà di combattere per il posto da leader.

LEGGI ANCHE:

Valentina Persia/ Lite furiosa con Andrea Cerioli per "due pesci"!

© RIPRODUZIONE RISERVATA