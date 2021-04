Francesca Lodo piange per Vallettopoli/ “Mia madre non mi perdonava alcune cose..”

Alla fine Vallettopoli è venuta a galla anche all’Isola dei Famosi 2021 e proprio nella puntata di ieri sera Francesca Lodo è esplosa in un pianto disperato dopo aver ricevuto il messaggio della madre che, in poche parole, ha ammesso di averle perdonato alcune cose. A voler indagare e andare a fondo alla questione è stata proprio Ilary Blasi che ha avuto modo di domandare all’amica quali siano questi motivi e cosa sia successo tra loro ottenendo quindi una confessione e una serie di lacrime tutte legate al famoso caso di Vallettopoli, lo stesso che l’ha spinta poi fuori dalla tv fino a questo momento. Francesca Lodo sta prendendo parte all’Isola dei Famosi 2021 proprio per rivelare il suo vero volto e cancellare quello che hanno raccontato di lei all’epoca, cose che sono venute fuori e che la madre non le perdonava, almeno fino ad adesso.

Francesca Lodo piange per Vallettopoli all’Isola dei Famosi 2021

All’epoca fu proprio Belen Rodriguez a rivelare di aver fatto uso di cocaina con Francesca Lodo nei bagni di un locale, sostanza che la stessa sarda aveva portato e di cui faceva spesso uso, molto più di lei. Quelle dichiarazioni la fecero allontanare, volente o nolente dalla tv, ed è per questo che adesso piange disperata quando pensa a Vallettopoli e riceve il perdono della madre: “Durante Valettopoli sono uscite delle cose che mia madre non mi ha perdonato. Io avevo detto determinate cose sulla mia vita ed ero passato per come non ero. Sono rimasta sola, tutte le persone mi hanno girato le spalle. Sono uscita dal mondo della televisione solo con un valore: poter finalmente dimostrare quello che sono realmente e non quello che la gente ha pensato che fossi. Mia madre la amo alla follia, è la persona più importante della mia vita”.

