Francesca Lodo/ Rimane fedele a Gilles Rocca, tra i due c’è stato un flirt?

Francesca Lodo alla fine si accoda al gruppo che, dopo l’ultima diretta dell’Isola dei Famosi 2021, ha dato di matto. A fare finire tutti alla graticola ci ha pensato proprio Miryea Stabile che si era avvicinata davvero tanto alla letterina sarda, almeno fino a quando non è scoppiato il caso nomination. Gilles Rocca è finito al televoto con gli opinionisti pronti ad inveire contro tutti al grido di ‘falsi’. Nel mixer è finita anche Francesca Lodo che, una volta tornata sull’isola, ha voluto prendere di mira la pupa facendole notare che non c’è stato alcun accordo e negando il fatto che Rocca abbia chiesto apertamente loro di nominarlo. Miryea continua a confermare la sua teoria e quello che ha sentito e visto nel gruppo dell’Isola ma Francesca Lodo non ci sta e rivela di aver votato l’amico perché, proprio in quanto amico, ha potuto notare il suo cambiamento.

Francesca Lodo è convinta che Gilles Rocca abbia terminato le forze, il fatto che continui a dare di matto quando non mangia e che si isola per piangere lontano dalle telecamere, sono segnali che il suo tempo nel programma è ormai scaduto e non c’è bisogno di avere una richiesta formale per nominarlo. Proprio negli ultimi pomeridiani, il gruppo ha deciso di sbottare contro il fonico per via del suo comportamento ma l’unica a rimanergli fedele è proprio Francesca Lodo che ha pensato solo ad una cosa, ovvero il fatto che dopo la loro amicizia speciale sembra non essere più la spalla su cui lui può piangere. Forse tra loro c’è stato davvero un rapporto troppo speciale? I fan sono pronti a scommettere su di loro…

