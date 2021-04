Francesca Lodo “ruba” Awed a Vera Gemma?/ Nuovi equilibri all’Isola dei Famosi 2021..

Francesca Lodo boccia Brando Giorgi all’Isola dei Famosi 2021

Francesca Lodo continua ad essere combattiva all’Isola dei Famosi 2021. Nonostante la fame imperversi visto che i naufraghi non hanno pescato nulla e che addirittura la produzione ha fatto arrivare un esperto per insegnare loro come fare per non morire di fare, la bella sarda non molla le polemiche. A finire nel suo mirino questa volta è Brando Giorgi che, dopo l’ennesima discussione, ha deciso di isolarsi dal gruppo. L’attore ha chiesto di avere un confronto con gli altri per comunicare la sua decisione ma la Lodo non la trova giusta perché non solo lui continuerà ad usare il loro fuoco ma ha sottratto al loro fuoco, fogliame per il suo rifugio. A peggiorare le cose ci ha pensato la questione Beppe Braida. L’attore ha lasciato il programma per via del padre positivo al Covid e ricoverato, e a quel punto Brando Giorgi non si è avvicinato per salutarlo, facendo infuriare anche Francesca Lodo. L’ex letterina ha fatto notare che l’attore si avvicina per il riso ma che non lo ha fatto per salutare il naufrago, la bomba scoppierà questa sera tra di loro?

Francesca Lodo prende il posto di Vera Gemma al fianco di Awed?

La bella sarda all’Isola dei Famosi 2021 è sempre più legata ad Awed e, di fatto, ha preso il posto lasciato vacante da Vera Gemma accanto allo youtuber. Il risultato non è esilarante come quello che ci avevano regalato nei primi giorni ma sicuramente Francesca Lodo all’Isola dei Famosi 2021 prova a spronare Awed soprattutto quando si tratta di questioni amorose. Lo youtuber ha ancora la forza di pensare ad alcune cose e questa volta a finire nel suo mirino è proprio Beatrice con la quale ha passato un’intera notte accanto al fuoco. Proprio la mattina dopo Francesca Lodo ha pensato bene di interrogare l’amico per capire cosa sia successo tra loro chiedendogli addirittura come si era vestito, proprio come nelle migliori occasioni di vita normale. Quale sarà il suo compito questa sera? Affronterà Brando Giorgi in Palapa e poi proverà a riprendere la collana di leader?

